Останні десятиліття пічне опалення користувалося все меншою популярністю. Багато власників житла переходили на альтернативні системи. Однак сьогодні, особливо у зв'язку з викликами, пов'язаними з вимкненнями електроенергії, багато людей замислюються про повернення до пічок.

У яких випадках пічне опалення може бути дійсно гарним вибором та чи однаково добре воно підходить для будинку та квартир, 24 Канал дізнавався у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Для яких будинків може підійти пічне опалення?

Пічне опалення найкраще працює у компактних будинках. Як пояснює Юрій Мартиняк, стандартна пічка здатна ефективно обігріти у середньому близько 25 метрів квадратних, тобто оптимальним варіантом є одна пічка на кімнату чи максимум на дві.

Якщо я бачу, що це велика кімната з високою стелею, у якій до того ж є багато вікон чи це прохідне приміщення, я не рекомендую встановлювати там пічку. Вона може стояти як елемент інтер'єру, якщо є бажання дивитися на вогонь, але як основне джерело тепла вона буде неефективною,

– пояснює майстер.

Він додає, що це хороший вибір для дачних чи сільських будинків, де невеликі кімнати, не надто високі стелі та мінімум протягів. В інших випадках, можливо, варто розглянути альтернативні варіанти або зробити пічку одним зі способів опалення на випадок проблем з газопостачанням та електроенергією.

Печі підходять як для будинків, так і для квартир / Фото Юрій Мартиняк

Чи варто робити пічне опалення у квартирах?

На сьогодні більшість квартир мають центральне чи індивідуальне опалення, яке не передбачає наявність пічок. І в таких випадках зміна джерела тепла вдома може бути занадто коштовною та складною, адже передбачатиме перебудову житла й оформлення багатьох дозволів. До того ж не у всіх випадках вона буде взагалі можливою.

Однак, якщо це старовинний багатоквартирний будинок, де пічне опалення було від самого початку, воно може бути вдалим рішенням. Тут навпаки, як пояснює Юрій Мартиняк, впровадження нової системи може вимагати більших витрати та зусиль, ніж відновлення печі, що вже існує.

За словами майстра, її можна привести до ладу за кілька днів та за бажання оновити кахлі для більш естетичного вигляду. Як зауважує чоловік, така піч у результаті цілком буде справлятися зі своїм функціоналом, особливо якщо кімнати не є надто великими.

