Чоловік виклав всю підлогу у ванній монетами: скільки грошей пішло на цей експеримент

Ілюстратор зі США перетворив звичайний ремонт ванної кімнати на мистецький експеримент, повністю виклавши підлогу монетами. Фото результату несподівано стало вірусним у соцмережах.

Скільки грошей витратив чоловік на реалізацію ідеї – розкаже 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Як виникла ідея?

Близько десяти років тому художник і дизайнер Патрік Жируар разом зі своєю партнеркою Деброю К'юсік мешкали неподалік Чикаго та займалися креативним оформленням інтер'єрів. Під час ремонту ванної кімнати Жируар вирішив відійти від класичної плитки й використати матеріал, з яким уже працював у своїх артпроєктах, – дрібні монети.

За словами митця, на ідею його надихнули попередні роботи з мозаїками зі старих ключів, кришок від пляшок і різноманітних дрібниць. Пошук прикладів в інтернеті підтвердив: підлога з пенні – цілком реальний, хоч і нетиповий варіант.

Чоловік виклав всю підлогу у ванній монетами / Фото Newsweek

Скільки грошей витратив чоловік?

Тоді Жируар розробив власну технологію укладання. Він використовував рулони скловолоконної сітки, на які вручну викладав квадратні модулі з 99 монет кожен. Самі пенні художник просто купив у банку, взявши стандартний набір на 100 доларів.

Два дощові вихідні пара провела за творчою роботою – приклеювала монети до сітки, паралельно переглядаючи старі фільми. Після демонтажу старої плитки та підготовки основи готові модулі приклеїли до підлоги, а завершальними етапами стали затирка та нанесення герметика. Загалом на підлогу пішло монет на 97 доларів.

Цікаво! Жируар зазначає, що така підлога виявилася не лише ефектною, а й практичною: вона добре тримається, легко миється і виглядає "теплою".

Які найнесподіваніші матеріали для підлоги використовують люди?

Як пише Mother Earth News, окрім класичної плитки, дерева чи ламінату, дизайнери й ентузіасти експериментують з найнесподіванішими матеріалами для підлоги. До прикладу:

Винні корки – теплі на дотик, добре поглинають звук, популярні в екостилі.

Кришки від пляшок – створюють яскраві мозаїки в кухнях, барах і ванних.

Старі ключі – металеві артпідлоги з індустріальним характером.

Ґудзики – декоративні підлоги для студій, крамниць або артпросторів.

Скляні пляшки (дном догори) – ефектні, особливо з підсвіткою знизу.

