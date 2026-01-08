Чоловік виклав всю підлогу у ванній монетами: скільки грошей пішло на цей експеримент
- Ілюстратор Патрік Жируар виклав підлогу у ванній монетами, витративши на це 97 доларів.
- Процес включав ручне укладання монет на сітку та подальше приклеювання до підлоги, що зайняло два вихідні.
Ілюстратор зі США перетворив звичайний ремонт ванної кімнати на мистецький експеримент, повністю виклавши підлогу монетами. Фото результату несподівано стало вірусним у соцмережах.
Скільки грошей витратив чоловік на реалізацію ідеї – розкаже 24 Канал з посиланням на Newsweek.
Як виникла ідея?
Близько десяти років тому художник і дизайнер Патрік Жируар разом зі своєю партнеркою Деброю К'юсік мешкали неподалік Чикаго та займалися креативним оформленням інтер'єрів. Під час ремонту ванної кімнати Жируар вирішив відійти від класичної плитки й використати матеріал, з яким уже працював у своїх артпроєктах, – дрібні монети.
За словами митця, на ідею його надихнули попередні роботи з мозаїками зі старих ключів, кришок від пляшок і різноманітних дрібниць. Пошук прикладів в інтернеті підтвердив: підлога з пенні – цілком реальний, хоч і нетиповий варіант.
Чоловік виклав всю підлогу у ванній монетами / Фото Newsweek
Скільки грошей витратив чоловік?
Тоді Жируар розробив власну технологію укладання. Він використовував рулони скловолоконної сітки, на які вручну викладав квадратні модулі з 99 монет кожен. Самі пенні художник просто купив у банку, взявши стандартний набір на 100 доларів.
Два дощові вихідні пара провела за творчою роботою – приклеювала монети до сітки, паралельно переглядаючи старі фільми. Після демонтажу старої плитки та підготовки основи готові модулі приклеїли до підлоги, а завершальними етапами стали затирка та нанесення герметика. Загалом на підлогу пішло монет на 97 доларів.
Цікаво! Жируар зазначає, що така підлога виявилася не лише ефектною, а й практичною: вона добре тримається, легко миється і виглядає "теплою".
Які найнесподіваніші матеріали для підлоги використовують люди?
Як пише Mother Earth News, окрім класичної плитки, дерева чи ламінату, дизайнери й ентузіасти експериментують з найнесподіванішими матеріалами для підлоги. До прикладу:
- Винні корки – теплі на дотик, добре поглинають звук, популярні в екостилі.
- Кришки від пляшок – створюють яскраві мозаїки в кухнях, барах і ванних.
- Старі ключі – металеві артпідлоги з індустріальним характером.
- Ґудзики – декоративні підлоги для студій, крамниць або артпросторів.
- Скляні пляшки (дном догори) – ефектні, особливо з підсвіткою знизу.
Яку підлогу на кухні власники ненавидять найбільше?
- Дерев'яна підлога не підходить для кухні через схильність до деформації, появи плям та подряпин при контакті з вологою.
- Натуральний камінь, ламінат та килимове покриття також не рекомендуються для кухні через вразливість до плям, вологи і складність ремонту.