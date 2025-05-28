Не лише плитка: топ-5 матеріалів для підлоги у ванній кімнаті

Ванна кімната, напевно, одна з найвимогливіших щодо матеріалів, з яких зроблена підлога. Важливо, щоб вона не протікала та не псувалася з часом від постійного контакту з водою.

Зазвичай, у ванній кімнаті стелять плитку, однак можна сміливо використовувати й інші матеріали. Що обрати для підлоги у ванній – повідомляє 24 Канал з посиланням на Kruizer.

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Плитка або керамограніт

Керамічна плитка є найпопулярнішим варіантом підлогового покриття у ванній кімнаті. Вона має чимало переваг, які і підкорюють господарів:

широкий асортимент палітр, принтів та текстур;

водостійкість;

простота у догляді;

можна підібрати бюджетний варіант;

довговічність.

Також часто обирають керамічний граніт, який також є "класикою" в оздобленні ванних кімнат. Ці матеріали зносостійкі, довговічні, легкі у догляді та найголовніше – не псуються від постійної вологи. Крім того, плитка та керамограніт стійкі до перепадів температури, тому сумісні з системами опалення.

Водостійкий ламінат

Зазвичай ламінат не стелять у ванних кімнатах, проте є варіанти водостійкого покриття. Такий ламінат не боїться води, але має серйозний мінус – під час нагрівання з деревини можуть виділятися токсичні речовини, тому з таким варіантом підлоги варто бути вкрай обережними.



Яку підлогу зробити у ванній / Фото Unsplash

Лінолеум

Лінолеум звикли стелити у вітальнях, спальнях, коридорах чи на кухнях, проте для ванної кімнати це здається чимось "екзотичним". Проте звичне покриття може стати чудовим варіантом для ванної. Лінолеум бюджетний, легкий у догляді, водостійкий та не містить стиків та швів, як плитка.

Однак варто зважати, що навіть найменше пошкодження лінолеуму може призвести до появи цвілі та плісняви у ванній кімнаті. Відтак, варто бути дуже обережним, якщо постелити його у ванній кімнаті.

Вінілова плитка або вініловий ламінат

Вінілова плитка поєднала у собі переваги ламінату та лінолеуму. Це гарне рішення, яке відтворює принт та рельєф натуральних матеріалів, надійний у використанні та водостійкий. Крім того, він додає шумоізоляцію, тому у ванній кімнаті буде значно приємніше перебувати. Однак такий варіант підлоги не бюджетний, а також вимагає створення ідеально рівної поверхні.

Наливна підлога

Якщо говорити про преміумсегмент, то можна обрати наливну підлогу. Простіше кажучи, це ніби бетонна заливка підлоги, але замість цементу використовується смола. За допомогою такої технології підлогу можна створити з різними компонентами – від живих квітів до деревини. Однак такий варіант буде коштувати чимало.

Однак наливна підлога має безліч переваг і може прослужити десятки років.