Обычно, в ванной комнате стелят плитку, однако можно смело использовать и другие материалы. Что выбрать для пола в ванной – сообщает 24 Канал со ссылкой на Kruizer.
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Плитка или керамогранит
Керамическая плитка является самым популярным вариантом напольного покрытия в ванной комнате. Она имеет немало преимуществ, которые и покоряют хозяев:
- широкий ассортимент палитр, принтов и текстур;
- водостойкость;
- простота в уходе;
- можно подобрать бюджетный вариант;
- долговечность.
Также часто выбирают керамический гранит, который также является "классикой" в отделке ванных комнат. Эти материалы износостойкие, долговечны, легкие в уходе и самое главное – не портятся от постоянной влаги. Кроме того, плитка и керамогранит устойчивы к перепадам температуры, поэтому совместимы с системами отопления.
Водостойкий ламинат
Обычно ламинат не стелят в ванных комнатах, однако есть варианты водостойкого покрытия. Такой ламинат не боится воды, но имеет серьезный минус – при нагревании из древесины могут выделяться токсичные вещества, поэтому с таким вариантом пола стоит быть крайне осторожными.
Какой пол сделать в ванной / Фото Unsplash
Линолеум
Линолеум привыкли стелить в гостиных, спальнях, коридорах или на кухнях, однако для ванной комнаты это кажется чем-то "экзотическим". Однако привычное покрытие может стать отличным вариантом для ванной. Линолеум бюджетный, легкий в уходе, водостойкий и не содержит стыков и швов, как плитка.
Однако стоит учитывать, что даже малейшее повреждение линолеума может привести к появлению плесени и плесени в ванной комнате. Поэтому, стоит быть очень осторожным, если постелить его в ванной комнате.
Виниловая плитка или виниловый ламинат
Виниловая плитка соединила в себе преимущества ламината и линолеума. Это хорошее решение, которое воспроизводит принт и рельеф натуральных материалов, надежный в использовании и водостойкий. Кроме того, он добавляет шумоизоляцию, поэтому в ванной комнате будет значительно приятнее находиться. Однако такой вариант пола не бюджетный, а также требует создания идеально ровной поверхности.
Наливной пол
Если говорить о премиум-сегменте, то можно выбрать наливной пол. Проще говоря, это как бетонная заливка пола, но вместо цемента используется смола. С помощью такой технологии пол можно создать с различными компонентами – от живых цветов до древесины. Однако такой вариант будет стоить немало.
Однако наливной пол имеет множество преимуществ и может прослужить десятки лет.