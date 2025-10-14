Підставка для прикрас не лише зручна, а й може стати стильним елементом інтер'єру. Її легко зробити власноруч.

Користувачка TikTok Наталя поділилася цікавим лайфхаком, як самому зробити екстравагантну підставку для прикрас, передає 24 Канал.

Дивіться також Не страшно, а весело: акторка Блейк Лайвлі підказала чудові ідеї до Геловіну

Як створити стильну підставку для прикрас з мушлі?

Для проєкту знадобляться:

скляний або пластиковий келих;

велика мушля;

маленькі мушлі;

декоративне каміння або напів намистини;

гарячий клей;

суперклей;

акрилова фарба (за бажання).

Спершу від пластикового чи скляного келиха потрібно відділити ніжку.

Зверніть увагу! Майстриня зазначає, що з пластиковим келихом працювати легше, але скляний має більш витончений вигляд.

Далі ніжку шліфуємо наждачним папером чи пилкою для нігтів, аби утворився максимально рівний "зріз".

Десь посередині мушлі додаємо клей і приклеюємо ніжку. Слід тримати ніжку до повного застигання клею. Наталя попереджає, що це потребуватиме чимало часу.

Потім реба додати ще клей на ніжку, щоб конструкція не розвалилась.

Коли клей повністю застиг, його варто замаскувати меншими мушлями, декоративним камінцями чи напів намистинами.

За бажання можна також пофарбувати край мушлі акриловою фарбою. Як наслідок – вишукана підставка в стилі русалок.

Як підставка утворилася з келиха та мушлі: дивіться відео

Які геловінський декор обрала Блейк Лайвлі?

Ідеї Блейк Лайвлі для Геловіну залишаються популярними навіть через роки. Акторка показала, як перетворити звичайні гарбузи на стильний і веселий декор для дому. У своєму Instagram вона поділилася осіннім оформленням будинку в Нью-Йорку, де живе з Раяном Рейнольдсом і дітьми.