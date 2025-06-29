Таємничий ключ у підвалі: що приховує старий будинок у Міннесоті

Власник будинку в Міннесоті викликав хвилю зацікавлення на Reddit, коли несподівано натрапив на старовинний ключ, захований у кроквах підвалу.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, незвичну знахідку він виявив через кілька років після переїзду до оселі, збудованої ще в 1950-х роках. Для чого може слугувати цей ключ, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов таємний ключ вдома

Фото ключа користувач опублікував на Reddit та зазначив, що він не підходить до жодного замка в домі чи гаражі. Це викликало чимало запитань і припущень у коментарях.

Хтось пожартував, що ключ може відкривати таємну кімнату, інші ж серйозно розмірковували над його можливим призначенням.

Деякі користувачі впізнали у предметі так званий "скелетний ключ" – універсальний ключ, який раніше використовували для відкривання старих замків. Такими ключами часто запасались на випадок втрати основного.

Як виглядає ключ: дивіться фото

Інші ж припустили, що він міг бути частиною механізму старовинної пастки для мишей або ж використовувався у скрині з готівкою, яку ховали в підвалі.

Прозвучала і більш сентиментальна версія: можливо, це перший ключ від перших дверей, які стояли у будинку після його побудови. Або ж це пам’ятка з минулого, яку навмисно залишили попередні власники як своєрідний слід історії.

Загалом знахідка викликала неабиякий резонанс у спільноті – від цікавості до справжнього аматорського розслідування. І хоч справжнє призначення ключа досі невідоме, він уже став маленькою легендою серед користувачів Reddit.

До речі, старі помешкання часто приховують неочікувані деталі. Так, жінка переїхала в один з таких будинків та виявила сюрприз у ванній.