Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик жінки зібрав понад 640 000 переглядів та зібрав купу захопливих коментарів. Що ж такого особливого знайшла власниця помешкання, розповідаємо далі.

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Який сюрприз жінка знайшла у ванній

На відео камера жінки фокусується на вікні у ванній, що має вигляд декоративного вітража в дерев’яній рамі.

Через кілька секунд вікно раптово спалахує золотим світлом, перетворюючи звичайну ванну кімнату на атмосферний простір, що нагадує казку.

Як виглядає казковий вітраж: дивіться відео

Я просто випадково дізналася, що воно світиться, коли переїхала,

– підписала свій ролик власниця помешкання та назвала відкриття "найсолодшим моментом несподіванки".

Користувачі тікток, які побачили вірусне відео, не стримували свого захвату. "Це створює атмосферу "Красуні та Чудовиська"", "Ванни будуть неземними", – писали люди.

Водночас у коментарях звучали й нотки заздрості – чимало людей зізнавалися, що мріють мати подібну деталь у власному домі.

До слова, будинки часто приховують подібні несподіванки. Так, власник іншого будинку виявив приховані арки під час ремонту, які теж викликали захват у соцмережах.