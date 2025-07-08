Чому в СРСР стіни у під'їздах фарбували у 2 кольори

Радянські будинки мають безліч особливостей. Одна з них – пофарбовані двома кольорами стіни у під'їздах. Зазвичай одну половину стіни фарбували у синій або зелений, а верхню частину лишали білою.

Як виявилося, такому "тренду" є кілька пояснень. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому саме синій та зелений кольори

У радянських будинках стіни під'їзду завжди фарбували у синій або зелений кольори, а верхню частину просто білили. Як виявилося, вибір фарби був дуже обмеженим, а така "палітра" пояснюється дуже легко.

Так, синя та зелена фарба дуже активно використовувалися у СРСР. Цими кольорами фарбували військову техніку, залізничні вагони, вантажні автомобілі тощо. Оскільки синя та зелена фарби мали шалений попит, то відповідно і виготовляли її багато. Саме тому її використовували для фарбування під'їздів, адже це був найдоступніший варіант.

Крім того, зелений та синій – насичені кольори. Тому стіни можна було фарбувати лише в один шар.

Існує також цікава теорія, що після Другої світової війни в Радянському союзі було настільки багато зеленої фарби, що її використовували для оздоблення під'їздів, санвузлів та кухонь.



Чому стіни фарбували до половини / Фото Freepik

Чому стіни фарбували до половини

Хоча фарба і була у надлишку, але стіни фарбували лише до половини. Іншу ж частину білили.

Цьому існує кілька пояснень:

Економія

Фарба не була дуже дефіцитною, але на ній також намагалися економити. Щоб пофарбувати якомога більше під'їздів, будівельники оздоблювали стіну лише до половини, а вгорі – білили.

Практичність

У Радянському Союзі були переконані, що синя та зелена фарба можуть захистити стіни від плісняви, бруду, а також на таких відтінках менше помітно сліди вандалізму. Крім того, відмити бруд з фарби було значно легше, аніж з побілки.

Приховання дефектів

Радянські будівлі складно назвати якісними. Стіни часто мають дефекти та чимало нерівностей. Відтак, синя та зелена фарба мали приховати недоліки, які люди могли помітити знизу.

Естетичні міркування

Як не дивно, але такий спосіб оздоблення стін також був і модним. Радянські експерти наголошували, що такий спосіб фарбування розширює простір.

Раніше 24 Канал пояснював, чому у старих будинках були маленькі кухні. Як виявилося, це робили через обмежену кількість будматеріалів та прагнення розмістити якомога більше людей в одному будинку.