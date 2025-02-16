Який пилосос обрати, щоб ефективно прибирати килими

Килими доповнюють інтер'єр у спальні чи вітальні. Вони додають затишку, а також виконують практичну функцію – ізолюють шум і зігрівають ноги під час відпочинку на дивані. Звичайне прибирання килимів не може бути повним без пилососу, тому виникає логічне питання – який пилосос найкраще буде очищати поверхню.

На сучасному ринку є чимало різних моделей, однак не всі можуть впоратися з прибиранням килимів. Який пилосос краще обрати – розповідає 24 Канал з посиланням на RegioDom.

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Які пилососи найкраще чистять килими

Килими, доріжки чи ковроліни є невіддільною частиною сучасного інтер'єру. Вони чудово прикрашають кімнату та додають затишку. Однак килими потребують ретельного очищення, але не всі пилососи можуть ефективно впоратися із завданням.

Загалом. на сучасному ринку існують пилососи наступних типів:

традиційні пилососи з мішком,

пилососи без мішка (з контейнером),

вертикальні пилососи,

ручні пилососи,

пилососи з функцією миття,

роботи-пилососи.



Який пилосос краще прибирає / Фото Freepik

Звісно, ефективне очищення килима від бруду та сміття залежить від багатьох факторів, а не від конструкції чи технології самого пилососа. Однак, існують кілька аспектів, на які варто звернути увагу:

Потужність пилососа

Важливим моментом при покупці хорошого пилососа є потужність двигуна. Він відповідає за працездатність приладу та ефективне очищення. Чим більша потужність всмоктування, тим менше крихт та іншого бруду залишиться на підлозі чи килимі. Мінімальна потужність пилососа становить 750 Вт, але варто інвестувати в обладнання з ще більшою потужністю, щоб позбутися усього бруду.

Щітка для килимів

Обираючи пилосос, варто перевірити, чи є у комплекті професійні насадки для чищення тканини чи килимів. Спеціальна щітка для килимів розроблена для ефективного видалення будь-якого бруду навіть з довгого ворсу.



Пилосос для очищення килимів / Фото Freepik

Водночас вертикальні пилососи мають турбощітку або електричну щітку. Їхня відмінність у тому, що перша насадка оснащена обертовою центральною щіткою, яка може мати форму м'якого валика, бути з гуми, силікону або щетини. Турбощітка особливо рекомендована для дому з чотирилапими улюбленцями – вона надійно видаляє шерсть.

Електрична щітка поєднує центральну щітку з власним приводом для ефективного прибирання. З усіх щіток вона найкраще добирається до ворсу килима, видаляючи весь бруд.

Функція миття

Килим варто не тільки пилососити, а й періодично мити. У таких випадках у пригоді будуть килими з функцією миття. Миючий пилосос впорається з найскладнішими забрудненнями, такими як засохлі залишки їжі або плями. Деякі моделі також можуть збирати пролиту рідину.

Миючий пилосос також чудово освіжить килим, позбавляючи його від алергенів і мікробів, а також додасть свіжого аромату оселі.