На современном рынке есть немало различных моделей, однако не все могут справиться с уборкой ковров. Какой пылесос лучше выбрать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на RegioDom.

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Какие пылесосы лучше всего чистят ковры

Ковры, дорожки или ковролины являются неотъемлемой частью современного интерьера. Они прекрасно украшают комнату и добавляют уюта. Однако ковры требуют тщательной очистки, но не все пылесосы могут эффективно справиться с задачей.

В общем. на современном рынке существуют пылесосы следующих типов:

традиционные пылесосы с мешком,

пылесосы без мешка (с контейнером),

вертикальные пылесосы,

ручные пылесосы,

пылесосы с функцией мытья,

роботы-пылесосы.



Какой пылесос лучше убирает / Фото Freepik

Конечно, эффективная очистка ковра от грязи и мусора зависит от многих факторов, а не от конструкции или технологии самого пылесоса. Однако, существуют несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:

Мощность пылесоса

Важным моментом при покупке хорошего пылесоса является мощность двигателя. Он отвечает за работоспособность прибора и эффективную очистку. Чем больше мощность всасывания, тем меньше крошек и другой грязи останется на полу или ковре. Минимальная мощность пылесоса составляет 750 Вт, но стоит инвестировать в оборудование с еще большей мощностью, чтобы избавиться от всей грязи.

Щетка для ковров

Выбирая пылесос, стоит проверить, есть ли в комплекте профессиональные насадки для чистки ткани или ковров. Специальная щетка для ковров разработана для эффективного удаления любой грязи даже с длинного ворса.



Пылесос для очистки ковров / Фото Freepik

В то же время вертикальные пылесосы имеют турбощетку или электрическую щетку. Их отличие в том, что первая насадка оснащена вращающейся центральной щеткой, которая может иметь форму мягкого валика, быть из резины, силикона или щетины. Турбощетка особенно рекомендована для дома с четвероногими любимцами – она надежно удаляет шерсть.

Электрическая щетка сочетает центральную щетку с собственным приводом для эффективной уборки. Из всех щеток она лучше всего добирается до ворса ковра, удаляя всю грязь.

Функция мытья

Ковер стоит не только пылесосить, но и периодически мыть. В таких случаях пригодится ковры с функцией мытья. Моющий пылесос справится с самыми сложными загрязнениями, такими как засохшие остатки пищи или пятна. Некоторые модели также могут собирать пролитую жидкость.

Моющий пылесос также прекрасно освежит ковер, избавляя его от аллергенов и микробов, а также придаст свежего аромата жилищу.