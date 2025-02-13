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13 лютого, 19:41
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Як обрати плитку для підлоги у ванній кімнаті: яких варіантів варто уникати

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Натуральний камінь і мармур для підлоги у ванній кімнаті не рекомендуються через їх пористу структуру, яка вбирає воду і вимагає високого рівня догляду.
  • Експерти радять обирати матові або текстуровані плитки для зменшення ризику ковзання, а також плитку великого формату для зменшення кількості швів і забруднень.

Плитка для ванної кімнати може стати як стильним, так і практичним вибором. Проте деякі варіанти цього покриття здатні створити значні проблеми у догляді та безпеці.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вибираючи підлогове покриття для ванної кімнати, варто думати про довговічність плитки та її догляд. Яких видів виробів з огляду на це для ванної кімнати слід уникати та як зробити правильний вибір, розповідаємо далі.

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Плитка з натурального каменю та мармуру

Натуральний камінь і мармур виглядають вишукано, проте вони мають значний недолік – пористу структуру. Це означає, що вони легко вбирають воду, що може спричинити плями та зміну кольору. Відтак ці матеріали потребують високого рівня догляду, і якщо ви не готові регулярно обслуговувати плитку, вона швидко втратить свій естетичний вигляд.

Гладка плитка – прихована небезпека

Ще одна поширена помилка при виборі підлоги для ванної — використання занадто гладкої, глазурованої плитки. Після прийняття душу чи ванни така поверхня стає надзвичайно слизькою, що може призвести до небезпечних падінь. Щоб уникнути травм, експерти рекомендують звертати увагу на плитку з матовим або текстурованим покриттям, яка забезпечує краще зчеплення.

Функціональність понад дизайн

Одна з найпоширеніших помилок власників будинків — зосередженість лише на зовнішньому вигляді плитки без урахування її практичності. Особливо це стосується плитки малого розміру, яка створює велику кількість швів. Згодом затирка у таких місцях може темніти та забруднюватися, що потребує постійного догляду. Якщо ж ви обираєте дрібну плитку, варто одразу продумати спосіб догляду за швами.

Плитка у ванній: дивіться фото

Як правильно обрати плитку для ванної кімнати

Розуміння того, яких варіантів плитки слід уникати, допоможе вам зробити правильний вибір. Зокрема, звертати увагу слід на:

  • Матові або текстуровані варіанти. Вони знижують ризик ковзання та травм.

  • Плитку великого формату. Менша кількість швів зменшує ймовірність появи плям та забруднень.

  • Порцелянову або керамічну плитку. Вони можуть імітувати вигляд натурального каменю чи мармуру, але значно практичніші у догляді.

Загалом, обираючи плитку для ванної кімнати, пам’ятайте, що функціональність та безпека повинні бути на першому місці. Використання правильних матеріалів допоможе вам створити стильний інтер’єр, який прослужить багато років без зайвих клопотів.