Яка плитка краща на підлогу

У сучасному світі є безліч різних варіантів підлогових покриттів, але справжньою "королевою дому" залишається плитка. Вона не втрачає своєї актуальності через свої переваги, хоча й обрати її не так просто, як здається.

Загалом, під час вибору плитки варто враховувати кілька характеристик. Як обрати найкращу плитку для підлоги – повідомляє 24 Канал з посиланням на Keramis.

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Як обрати плитку на підлогу

Обираючи плитку для підлоги, слід враховувати усі чимало характеристик. Це потрібно робити для того, аби підібрати найкраще покриття під власні потреби.

Так, фахівці радять враховувати:

Клас зносостійкості

Зносостійкість – це найголовніша характеристика плитки для підлоги. Загалом, експерти виділяють 5 класів зносостійкості. Його визначають за допомогою спеціального пристрою.

Так, плитка I класу дуже швидко стирається, і її краще стелити лише у коморі чи ванній кімнаті, адже в інших кімнатах вона буде швидко стиратися. Для спалень, віталень, дитячих чи кабінету можна обирати плитку III класу, а IV – V клас плитки обирають для підлоги у супермаркетах, кінотеатрах, ТРЦ чи вокзалах.



Як обрати плитку на підлогу / Фото Unsplash

Вологопоглинання

Вологопоглинання плитки також має кілька категорій:

до 3%,

до 10%,

понад 10%.

Відтак, для дому краще обирати третій варіант, адже вона нестійка до морозів, а перші два варіанти – можна класти на балконах, терасах тощо.

Матеріал

Звісно, під час вибору плитки слід враховувати матеріал, з якого вона виготовлена. Традиційна кераміка є популярним варіантом для ванних кімнат чи кухонь, але її легко пошкодити. Плитку з каменю обирають для вулиці.



Що врахувати під час вибору плитки / Фото Unsplash

Наразі найкращим і найпопулярнішим варіантом є керамограніт. Саме його радять обирати для дому, адже така плитка міцна, екологічно безпечна та може встановлюватися на теплу підлогу.

Також існує клінкер. Це міцна та довговічна плитка, яка випалюється високими температурами та повністю позбавлена штучних домішок. Однак серед мінусів такого покриття – скромна палітра. Часто можна зустріти й ПВХ-плитку, виготовлену з вінілу та кварцового піску, але вона менш зносостійка.

Тип поверхні

Щоб обрати найкращу плитку для себе, обов'язково слід враховувати тип поверхні. Так, глянцева плитка дуже насичена та ефектно блищить, але легко забруднюється і дуже слизька. Матова – не така ефектна, але безпечніша для ванних кімнат та набагато практичніша.

Якщо ж до душі припала структурна (рельєфна) плитка, то варто враховувати, що відмити її буде не так легко.



Яка плитка краща на підлогу / Фото Unsplash

Колір

Що стосується кольору, то тут все індивідуально, але варто пам'ятати, що світла підлога візуально робить кімнату просторішою, а темна – робить простір затишним, але на ній помітно весь пил. Яскраві кольори з часом можуть набриднути, а от натуральні "керамічні" відтінки – не втрачають своєї актуальності роками. Відтак, обираючи колір плитки, варто подумати, чи не набридне вона через 3 роки та наскільки цей колір буде практичним, якщо раптом захочеться оновити інтер'єр.

Відтак, щоб обрати найкращу плитку на підлогу, потрібно враховувати чимало характеристик, а також власні смаки. Крім того, слід врахувати й практичні особливості кожного з варіантів, аби з часом не розчаруватися у підлозі.

До слова, раніше 24 Канал розповів, яку підлогу краще обрати для кухні – плитку чи ламінат.