Як глянцева, так і матова плитки мають свої переваги й недоліки. Про них повідомляє 24 Канал з посиланням на "Лео Кераміка".

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Особливості глянцевої плитки

Глянцева плитка довгий час була найпопулярнішим варіантом для ванних кімнат. Ще кілька років улюбленицею господарів була саме "глазуровані" кахлі, які мали дзеркальний блиск, створювали особливий шарм та неповторний стиль. Крім того, глянцева плитка є ідеальним рішенням, якщо у ванній кімнаті мало світла, адже її поверхня буде відбивати та розсіювати його.

Загалом, перевагами глянцевої плитки дизайнери вважають наступне:

яскравість,

візуально плитка має дорогий вигляд,

дрібнопориста поверхня, яка відштовхує бруд, а тому прибирати її набагато легше,

може візуально розширювати простір,

створює особливу атмосферу.



Глянцева плитка у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Однак глянцева плитка має і свої недоліки. По-перше, на ній дуже добре видно краплі води, мильні розводи та сліди рук. Крім того, вона може бути дуже слизькою для дітей та людей літнього віку.

Що треба знати про матову плитку

На відміну від глянцю, матова плитка створює м'який інтер'єр, який має охайний та стриманий вигляд. При правильному комбінуванні кольорів можна створити дуже затишний простір.

Головна відмінність матової плитки від глянцевої полягає у тому, що вона стійка до механічних деформацій та ушкоджень, а також підходить для встановлення у кімнатах з високими показниками вологості.

Також з головних переваг матової плитки:

легкість у прибиранні та догляді,

стійкість та надійність,

безпечність – матова плитка не слизька,

стриманий дизайн.



Матова плитка у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Крім того, матові кахлі можуть робити кімнату візуально меншою. Для когось це може бути недоліком, а для інших – гарна перевага.

Загалом, дизайнери радять обирати для ванної кімнати матову плитку – як з естетичної, так і з практичної точки зору. Матова плитка безпечніша, тому ризик впасти та травмуватися значно менший. Звісно, це не означає, що глянцеву плитку не можна класти у ванній кімнаті. Однак, якщо біля ванної чи душової будуть такі кахлі, то варто обов'язково подбати про килимки, які не будуть такими ковзкими.

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