Как глянцевая, так и матовая плитки имеют свои преимущества и недостатки. О них сообщает 24 Канал со ссылкой на "Лео Керамика".

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Особенности глянцевой плитки

Глянцевая плитка долгое время была самым популярным вариантом для ванных комнат. Еще несколько лет любимицей хозяев была именно "глазурованная" плитка, которая имела зеркальный блеск, создавала особый шарм и неповторимый стиль. Кроме того, глянцевая плитка является идеальным решением, если в ванной комнате мало света, ведь ее поверхность будет отражать и рассеивать его.

В общем, преимуществами глянцевой плитки дизайнеры считают следующее:

яркость,

визуально плитка имеет дорогой вид,

мелкопористая поверхность, которая отталкивает грязь, а потому убирать ее гораздо легче,

может визуально расширять пространство,

создает особую атмосферу.



Глянцевая плитка в ванной комнате / Фото Unsplash

Однако глянцевая плитка имеет и свои недостатки. Во-первых, на ней очень хорошо видно капли воды, мыльные разводы и следы рук. Кроме того, она может быть очень скользкой для детей и людей пожилого возраста.

Что надо знать о матовой плитке

В отличие от глянца, матовая плитка создает мягкий интерьер, который имеет опрятный и сдержанный вид. При правильном комбинировании цветов можно создать очень уютное пространство.

Главное отличие матовой плитки от глянцевой заключается в том, что она устойчива к механическим деформациям и повреждений, а также подходит для установки в комнатах с высокими показателями влажности.

Также из главных преимуществ матовой плитки:

легкость в уборке и уходе,

устойчивость и надежность,

безопасность – матовая плитка не скользкая,

сдержанный дизайн.



Матовая плитка в ванной комнате / Фото Unsplash

Кроме того, матовые кафельные плитки могут делать комнату визуально меньше. Для кого-то это может быть недостатком, а для других – хорошее преимущество.

В общем, дизайнеры советуют выбирать для ванной комнаты матовую плитку – как с эстетической, так и с практической точки зрения. Матовая плитка безопаснее, поэтому риск упасть и травмироваться значительно меньше. Конечно, это не означает, что глянцевую плитку нельзя класть в ванной комнате. Однако, если у ванной или душевой будут такие изразцы, то стоит обязательно позаботиться о ковриках, которые не будут такими скользкими.

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