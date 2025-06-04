Имеют ли перегородки практическую функцию и зачем их ставить в квартире – сообщает 24 Канал со ссылкой на Smart Space.

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Зачем ставить перегородки

Перегородки выполняют одну из важнейших ролей – помогают зонировать интерьер без лишних барьеров. Особенно они практичны в квартирах студиях. Такие перегородки позволяют отделить кухню от обеденной зоны, рабочее место от зоны отдыха в гостиной и тому подобное.

Также перегородки могут скрыть пространство от лишних глаз и создают дополнительное место для хранения вещей. Так, перегородки с полками станут идеальным местом для книг, сувениров, цветов или любимой вазы.



Перегородки в интерьере / Фото Unsplash

Вместе с тем, перегородки имеют и эстетическое значение. Так, стекло или прозрачный пластик делают комнату светлее, просторнее и визуально больше. Как объясняют дизайнеры, за счет специфических характеристик внешнего вида они на самом деле добавляют помещению света, легкости, визуального пространства. При этом не теряется практический функционал – разделения пространства.

Перегородки могут добавлять и интерьерных акцентов. К примеру, резные добавляют интерьеру эстетики Прованса, делая комнату изящной, а стеклянные – добавят акцентов скандинавского стиля.

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