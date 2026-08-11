Навіть у ванній: які бюджетні матеріали можуть замінити плитку

Керамічна плитка десятиліттями залишалася чи не головним матеріалом для оздоблення ванної кімнати. Вона добре переносить вологу, легко миється та має тривалий термін служби. Однак сьогодні власники квартир дедалі частіше шукають альтернативи, які дозволяють швидше та дешевше оновити інтер'єр.

Причина не лише у вартості самої плитки. Як зазначає Homes & Gardens, до бюджету ремонту потрібно додати підготовку стін, монтаж, затирку швів та інші роботи.

Які сучасні варіанти можуть стати альтернативою традиційному кахлю?

Вологостійкі ПВХ-панелі

Один із найпрактичніших варіантів для тих, хто хоче оновити ванну кімнату за короткий час. Вологостійкі ПВХ-панелі не бояться вологи, легко очищуються та в деяких випадках можуть монтуватися навіть поверх старої плитки, якщо основа рівна та міцна.

Ще одна перевага – панелі здатні приховати нерівності стін і деякі комунікації. При цьому вибір дизайнів досить широкий: можна знайти покриття з імітацією мармуру, натурального каменю, дерева або керамічної плитки. В Україні вартість однієї панелі залежно від розміру, виробника та дизайну може становити приблизно від 120 до 600 гривень.



Вологостійкі ПВХ-панелі здатні приховати нерівності стін і деякі комунікації / Фото Pinterest

Вологостійка фарба

Фарбування ванної кімнати ще недавно здавалося нетиповим рішенням. Проте спеціальні акрилові, латексні та силіконові склади призначені для приміщень із підвищеною вологістю. Головна перевага такого оздоблення – простота оновлення.

Стіни можна перефарбувати, коли захочеться змінити інтер'єр, а відсутність великої кількості швів спрощує прибирання. За правильної підготовки основи вологостійку фарбу можна використовувати навіть для оновлення старої плитки.

Якісне покриття здатне прослужити кілька років, хоча його довговічність значною мірою залежить від вентиляції, підготовки поверхні та умов експлуатації. Вартість літра спеціальної фарби в Україні може становити приблизно від 250 до 900 гривень залежно від бренду та характеристик продукту.



Фарбування ванної кімнати – чудова альтернатива плитці / Фото Unsplash

Декоративна мозаїка

Мозаїка може стати хорошим компромісом для тих, хто не хоче облицьовувати плиткою всю ванну кімнату. Її можна використовувати локально – як декоративний акцент. Наприклад, мозаїкою можна оформити душову зону, нішу, стіну біля дзеркала або ділянку над умивальником. Такий прийом дозволяє використати дорогий матеріал у невеликій кількості, водночас зробивши інтер'єр виразнішим.

Щоб ванна не виглядала перевантаженою, мозаїку часто комбінують із фарбованими стінами або іншими однотонними поверхнями. Для підлоги при цьому важливо обирати матеріали з відповідними антиковзкими властивостями.



Декоративну мозаїку можна використати як акцент / Фото Pinterest

Чи справді альтернатива плитці дешевша?

Відмова від кахлю не означає автоматичну економію в кожному випадку. Остаточна ціна залежить від площі ванної, стану стін, вартості матеріалів та монтажу. Однак деякі альтернативи дозволяють скоротити кількість підготовчих робіт, швидше виконати ремонт або використати дорожчий матеріал лише як акцент.

Саме тому замість традиційного облицювання всієї ванної плиткою дедалі частіше обирають комбінацію кількох матеріалів – наприклад, ПВХ-панелей або фарби та невеликої кількості мозаїки.