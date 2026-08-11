Дело не только в стоимости самой плитки. Как отмечает Homes & Gardens, к бюджету ремонта нужно добавить подготовку стен, укладку, затирку швов и другие работы.

Какие современные варианты могут стать альтернативой традиционной плитке?

Влагостойкие ПВХ-панели

Один из самых практичных вариантов для тех, кто хочет обновить ванную комнату за короткое время. Влагостойкие ПВХ-панели не боятся влаги, легко очищаются и в некоторых случаях могут монтироваться даже поверх старой плитки, если основа ровная и прочная.

Еще одно преимущество – панели способны скрыть неровности стен и некоторые коммуникации. При этом выбор дизайнов достаточно широк: можно найти покрытие с имитацией мрамора, натурального камня, дерева или керамической плитки. В Украине стоимость одной панели в зависимости от размера, производителя и дизайна может составлять примерно от 120 до 600 гривен.



Влагостойкие ПВХ-панели способны скрыть неровности стен и некоторые коммуникации / Фото Pinterest

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Влагостойкая краска

Покраска ванной комнаты еще недавно казалась нетипичным решением. Однако специальные акриловые, латексные и силиконовые составы предназначены для помещений с повышенной влажностью. Главное преимущество такой отделки – простота обновления.

Стены можно перекрасить, когда захочется изменить интерьер, а отсутствие большого количества швов упрощает уборку. При правильной подготовке основания влагостойкую краску можно использовать даже для обновления старой плитки.

Качественное покрытие способно прослужить несколько лет, хотя его долговечность в значительной степени зависит от вентиляции, подготовки поверхности и условий эксплуатации. Стоимость литра специальной краски в Украине может составлять примерно от 250 до 900 гривен в зависимости от бренда и характеристик продукта.



Покраска ванной комнаты – отличная альтернатива плитке / Фото Unsplash

Декоративная мозаика

Мозаика может стать хорошим компромиссом для тех, кто не хочет облицовывать плиткой всю ванную комнату. Ее можно использовать локально – в качестве декоративного акцента. Например, мозаикой можно оформить душевую зону, нишу, стену возле зеркала или участок над умывальником. Такой прием позволяет использовать дорогой материал в небольшом количестве, одновременно сделав интерьер более выразительным.

Чтобы ванная не выглядела перегруженной, мозаику часто сочетают с окрашенными стенами или другими однотонными поверхностями. Для пола при этом важно выбирать материалы с соответствующими противоскользящими свойствами.



Декоративную мозаику можно использовать в качестве акцента / Фото Pinterest

Действительно ли альтернатива плитке дешевле?

Отказ от плитки не означает автоматическую экономию в каждом случае. Окончательная цена зависит от площади ванной, состояния стен, стоимости материалов и монтажа. Однако некоторые альтернативы позволяют сократить количество подготовительных работ, быстрее выполнить ремонт или использовать более дорогой материал лишь в качестве акцента.

Именно поэтому вместо традиционной облицовки всей ванной плиткой все чаще выбирают комбинацию нескольких материалов – например, ПВХ-панелей или краски и небольшого количества мозаики.