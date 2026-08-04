Можуть зіпсувати навіть дорогий ремонт: 7 видів плитки, яких варто уникати

Правильно підібрана плитка може зробити інтер'єр стильним, а невдалий вибір – зіпсувати враження від нього. Дизайнери радять не покладатися на тренди, а обирати оздоблення, яке не набридне через кілька років.

Фахівці назвали 7 видів плиток, які більше не обрали б для свого дому, пише Better Homes and gardens.

Від яких плиток для дому варто відмовитися?

Плитка, що імітує натуральні матеріали

Сьогодні можна знайти безліч керамогранітної та керамічної плитки, яка копіює вигляд натурального каменю чи навіть дерева. Але якщо ви бачите очевидну імітацію – краще проходьте повз. На думку дизайнерів, друкований керамограніт, який намагається відтворити мармур чи природний камінь, часто має неприродній вигляд. Якщо вже використовувати керамограніт, краще обирати лаконічний дизайн без надмірної текстури.

Плитка, що імітує натуральні матеріали / Фото з відкритих джерел

Персикова та рожева плитка

Мода на рожеві й персикові відтінки може швидко минути. Зараз така палітра популярна, але варто думати наперед.

Якщо вам подобаються ці кольори, дизайнери радять використовувати лише один відтінок і робити ставку на цікаву форму або фактуру плитки.

Персикова плитка може швидко набриднути / Фото Pinterest

Рельєфний натуральний камінь

Плитка з природного каменю або з грубою фактурою є ефектною, однак не надто практичною, особливо для кухонного фартуха. Адже чистити її надзвичайно складно.

Як компроміс фахівці рекомендують використовувати таку плитку біля каміна або на стінах, які не забруднюються під час приготування їжі.

Натуральний камінь важко чистити / Фото Pinterest

Контрастна затирка

Сіра затирка на тлі білої плитки-"кабанчика" свого часу була дуже популярною, але сьогодні дизайнери радять відмовитися від такого рішення.

Краще обирати затирку, яка максимально збігається з кольором плитки. Це робить інтер'єр більш гармонійним, спокійним і візуально дорогим.

Від контрастної затирки краще відмовитися / Фото Pinterest

Терацо

Терацо є яскравим і грайливим на вигляд. Але цей тренд швидко застаріє. Замість кольорової плитки дизайнери рекомендують додавати акценти за допомогою картин, текстилю чи кухонного декору.

Плитка – це довгострокова інвестиція, тому краще вибирати варіант, який не набридне через кілька років.

Тренд на терацо швидко застріває / Фото Emily Followill

Поєднання кількох візерунків

Мозаїки, декоративні панно та велика кількість різних орнаментів зараз у моді, однак дизайнери закликають не захоплюватися ними.

Замінити плитку значно дорожче й складніше, ніж оновити декоративні подушки чи текстиль.

Дизайнери радять не захоплюватися поєднанням різних візерунків / Фото Marty Baldwin

Об'ємна мармурова плитка з 3D-ефектом

Плитка з рельєфним мармуровим малюнком може видаватися занадто перевантаженою. Іноді такий дизайн буквально викликає запаморочення.

Якщо хочеться зробити підлогу цікавішою, краще викладати плитку "ялинкою". Такий спосіб додає характеру інтер'єру, але не перевантажує його візуально.

Об'ємна мармурова плитка робить інтер'єр перевантаженим / Фото з відкритих джерел