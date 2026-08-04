Эксперты назвали 7 видов плитки, которые они больше не выбрали бы для своего дома, пишет Better Homes and Gardens.

От каких плиток для дома стоит отказаться?

Плитка, что имитирует натуральные материалы

Сегодня можно найти множество керамогранитной и керамической плитки, которая копирует вид натурального камня или даже дерева. Но если вы видите очевидную имитацию – лучше пропустите мимо. По мнению дизайнеров, керамогранит с принтом, который пытается воспроизвести мрамор или природный камень, часто выглядит неестественно. Если уж использовать керамогранит, лучше выбирать лаконичный дизайн без излишней текстуры.

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Плитка, что имитирует натуральные материалы / Фото из открытых источников

Персиковая и розовая плитка

Мода на розовые и персиковые оттенки может быстро пройти. Сейчас такая палитра популярна, но стоит думать наперед.

Если вам нравятся эти цвета, дизайнеры советуют использовать только один оттенок и делать ставку на интересную форму или фактуру плитки.

Персиковая плитка может быстро надоесть / Фото Pinterest

Рельефный натуральный камень

Плитка из натурального камня или с грубой фактурой выглядит эффектно, однако не слишком практична, особенно для кухонного фартука. Ведь чистить ее чрезвычайно сложно.

В качестве компромисса специалисты рекомендуют использовать такую плитку возле камина или на стенах, которые не загрязняются во время приготовления пищи.

Натуральный камень трудно чистить / Фото Pinterest

Контрастная затирка

Серая затирка на фоне белой плитки "кабанчик" в свое время была очень популярна, но сегодня дизайнеры советуют отказаться от такого решения.

Лучше выбирать затирку, которая максимально совпадает с цветом плитки. Это делает интерьер более гармоничным, спокойным и визуально дорогостоящим.

От контрастной затирки лучше отказаться / Фото Pinterest

Терраццо

Терраццо выглядит ярко и игриво. Но этот тренд быстро устареет. Вместо цветной плитки дизайнеры рекомендуют добавлять акценты с помощью картин, текстиля или кухонного декора.

Плитка – это долгосрочная инвестиция, поэтому лучше выбирать вариант, который не надоест через несколько лет.

Тенденция на терраццо быстро устаревает / Фото Emily Followill

Сочетание нескольких узоров

Мозаика, декоративные панно и большой список различных орнаментов сейчас в моде, однако дизайнеры призывают не увлекаться ими.

Заменить плитку значительно дороже и сложнее, чем обновить декоративные подушки или текстиль.

Дизайнеры советуют не увлекаться сочетанием разных узоров / Фото Marty Baldwin

Объемная мраморная плитка с 3D-эффектом

Плитка с рельефным мраморным рисунком может казаться слишком перегруженной. Иногда такой дизайн буквально вызывает головокружение.

Если хочется сделать пол интереснее, лучше укладывать плитку "елочкой". Так способ придает характер интерьеру, но не перегружает его визуально.

Объемная мраморная плитка делает интерьер перегруженным / Фото из открытых источников