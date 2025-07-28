Дівчина орендувала будинок і виявила моторошну кімнату: що приховували таємні двері

У старих будинках часто можна знайти таємні кімнати чи замасковані двері, які ведуть у невідомість. Таку моторошну знахідку виявила дівчина у будинку, який орендувала на кілька днів.

Попри страх, користувачка мережі таки показала, що приховували старі двері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @rachelparkinson5.

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Що приховували таємні двері на кухні?

Дівчина разом з подругами на популярному сервісі для бронювання житла орендувала приватний будинок. У мережі вона зауважила, що власники не залишили ключів, тому жодні двері неможливо було замкнути.

Коли подруги сиділи на кухні, то помітили дещо дивне – за кухонними шафами були ніби приховані двері. Ба більше, на кухні був спеціальний механізм, який дозволяв легко відсунути шафу, щоб потрапити в таємну кімнату.

Подруги виявили таємну кімнату: дивіться відео

Як виявилося, за прихованими дверима були сходи вниз. Коли подруги спустилися ними, то виявили таємну кімнату. На стінах були дивні малюнки, а на підлозі – лежала ковдра.

Що приховували старі двері: дивіться відео

Згодом подруги таки перебороли свій страх та спустилися у кімнату. Вона була майже порожньою, за виключенням старих полиць, контейнерів та іншого непотребу.

Що знайшли у прихованій кімнаті: дивіться відео

#update #part3 #creepy #yarravalley ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator @rachelparkinson5 Ok guys, WE ARE ALIVE! Here is the actual video of us going down there for the first time. As you can tell by the same clothes we went down there after the first video. Did not except the first one to blow up like that! So we decided to go with the creepy theme and chucked a mattress and blanket down there for the drama it’s actually just a pretty empty room. The drawings on the wall were real though and that’s still quite creepy!! But in all seriousness this Airbnb was beautiful, in the Yarra Valley in Victoria, and we can confirm no creeps were living down there and nobody was held captive down there #airbnb

До слова, нещодавно під час ремонту подружжя виявило, що стіни їхнього будинку зведені з незвичайних матеріалів. Дім буквально стояв на боєприпасах часів Другої світової війни.