Літо чи зима: коли насправді краще клеїти шпалери, щоб вони не відклеїлися через кілька місяців

Багато хто планує ремонт залежно від пори року. Одні переконані, що шпалери потрібно клеїти тільки влітку, коли тепло, інші ж чекають опалювального сезону, вважаючи зиму найкращим часом для таких робіт. Насправді ж вирішальне значення має не сезон, а умови в приміщенні.

Homes & Gardens розповідає, коли насправді варто клеїти шпалери та яких помилок слід уникати, щоб вони не відклеїлися і не розійшлися по швах.

Чому літо не завжди є ідеальним часом?

На перший погляд, тепла погода здається найкращою для ремонту. Однак саме влітку виникають фактори, які можуть зіпсувати результат. Одна з головних проблем – прямі сонячні промені. Якщо вони потрапляють на стіну, клей висихає нерівномірно. Через це одна частина полотна може пересохнути й зморщитися, тоді як інша ще залишатиметься вологою.

Ще одна поширена помилка – провітрювання кімнати. У спеку багатьом хочеться відкрити вікна, але протяги різко змінюють температуру та рівень вологості. У таких умовах шпалери можуть висихати нерівномірно, що нерідко призводить до їх відшаровування.

Коли краще клеїти шпалери / Фото Unsplash

Чи можна клеїти шпалери взимку?

Зима також не є перешкодою для ремонту, якщо в будинку підтримуються правильні умови. Будівельники рекомендують, щоб температура в кімнаті була в межах від 10 до 25 градусів і залишалася стабільною щонайменше протягом 10 днів після поклейки. Перед початком робіт стіни потрібно добре прогріти.

Якщо температура в приміщенні нижча за 10 градусів, клеїти шпалери не рекомендується. Водночас варто враховувати ще один нюанс. Біля батарей шпалери висихають значно швидше, ніж на інших ділянках стіни. Через це полотно може деформуватися або розійтися по швах. Щоб уникнути цього, майстри радять тимчасово накрити батарею вологою тканиною. Вона частково поглинатиме тепло й забезпечить більш рівномірне висихання клею.

Що насправді важливо під час поклейки шпалер?

Фахівці наголошують, що якість ремонту залежить не від календаря, а від правильного мікроклімату в приміщенні. Для гарного результату рекомендується: