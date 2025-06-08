Як виростити пишну лаванду: секретний інгредієнт у ґрунті

Лаванда – улюблена багатьма рослина з ніжним ароматом і фіолетовими квітами, яка прикрашає клумби, горщики й садові доріжки. Однак попри свою красу вона напрочуд вибаглива до умов зростання.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо ви хочете, щоб лаванда щедро цвіла, варто звернути особливу увагу на ґрунт, у якому вона росте. У чому його головний секрет, розповідаємо далі.

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Який ґрунт важливий для лаванди

На відміну від більшості рослин, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Навпаки – надлишок вітамінів і мінералів гальмує її розвиток і зменшує кількість квітів.

Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій. Він допомагає знизити поживність середовища, забезпечуючи лаванді умови, близькі до її природного середземноморського клімату.

Крім того, гравій покращує дренаж і не дає воді застоюватися – це критично важливо для запобігання гниттю коренів. Лаванда погано переносить перезволоження, тому варто мульчувати ґрунт саме гравієм, а не органічними матеріалами, які зберігають вологу.

Скільки гравію потрібно лаванді

Щоб створити ідеальне середовище для лаванди, змішайте 30% гравію з 70% садового ґрунту або компосту. Така суміш забезпечує хорошу циркуляцію повітря в землі, що сприяє кращому розвитку кореневої системи.

Лаванда потребує особливих умов вирощування / Фото Freepik

Якщо гравію немає під рукою, можна використати грубий пісок – ефект буде подібним.

Що ще впливає на цвітіння лаванди

Окрім структури ґрунту, важливу роль відіграють й інші фактори:

Освітлення. Лаванда потребує кількох годин прямого сонячного світла щодня. Хоча вона переносить півтінь, найкраще цвіте саме на сонячних ділянках. Ідеально, якщо в обідню спеку вона буде частково затінена.

Циркуляція повітря. Добре провітрювані місця допомагають рослині залишатися сухою, що зменшує ризик грибкових захворювань.

Правильний pH. Ідеальний рівень кислотності для лаванди – від 6,5 до 8,0. Перевірити pH ґрунту можна за допомогою простих тест-смужок. Якщо показники не в нормі, рослина може гірше засвоювати поживні речовини, що впливає на її вигляд і цвітіння.

До слова, не тільки лаванда потребує особливих умов для пишного цвітіння. До прикладу, щоб петунії цвіли до перших заморозків, їх важливо правильно обрізати.