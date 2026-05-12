Що посадити поряд з огірком, щоб отримати щедрий врожай

Сусідні культури можуть суттєво вплинути на врожайність один одного – зробити його мізерним або рясним. Найкращі рослини-сусіди – це ті, які допомагають відлякувати шкідників і не конкурують за воду та поживні речовини.

The Spruce розповідає про найкращих і найгірших "компаньйонів" для огірків.

З якими рослинами найкраще висаджувати огірки?

Горох, кукурудза, квасоля та сочевиця

Корені цих рослин збагачують ґрунт азотом, що корисно для огірків. А кукурудза ще й може слугувати природною опорою та давати тінь.

Редис, буряк, морква та цибуля

Ці коренеплоди ростуть переважно під землею, тому не заважають огіркам. Редис також допомагає відлякувати огіркових жуків.

Чорнобривці та настурції

Ці квіти відлякують жуків, трипсів та інших шкідників.

Соняшники

Високі соняшники можуть стати природною опорою для витких огірків. Також вони приваблюють запилювачів і можуть підвищувати врожайність.

Орегано та кріп

Обидві рослини допомагають боротися зі шкідниками. Кріп ще й приваблює корисних комах, а багато городників вважають, що він покращує смак огірків.

Часник

Часник може стимулювати ріст огірків і зменшувати ризик грибкових хвороб.

Салат

Салат добре росте поруч з огірками та не конкурує з ними за поживні речовини.

Селера

І селера, і огірки люблять вологу. Крім того, селера допомагає відлякувати білокрилку.

Шніт-цибуля

Завдяки сильному запаху вона добре відлякує комах-шкідників.

Правильно підібрані сусіди допоможуть огірку краще вродити / Фото Pinterest

Які рослини не варто садити біля огірків?

Картопля

Конкурує з огірками за воду та поживні речовини й часто хворіє на фітофтороз.

Шавлія, базилік і розмарин

Ароматні трави можуть пригнічувати ріст огірків і впливати на їхній смак.

М'ята

Швидко розростається та забирає у огірків простір і поживні речовини.

Дині та кавуни

Приваблюють тих самих шкідників, що й огірки.

Фенхель

Виділяє речовини, які можуть пригнічувати ріст інших рослин.

Евкаліпт

Може негативно впливати на ріст огірків через особливі речовини, які виділяє у ґрунт.

Кабачки та гарбузи

Належать до тієї ж родини, що й огірки, тому притягують удвічі більше спільних шкідників і хвороб.

Коли найкраще висаджувати огірки?

Огірки люблять тепло, тому висаджувати їх потрібно лише після того, як мине загроза заморозків. Про це пише Southern Living.

Найкраще огірки ростуть у спекотну сонячну погоду, тому садити огірки радять через кілька тижнів після останніх весняних заморозків, коли ґрунт прогріється приблизно до 21 градусів.

Огіркам також потрібна волога – їм рекомендують давати близько 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень, щоб ґрунт залишався постійно зволоженим.

Якщо ви вирощуєте розсаду в приміщенні, насіння варто сіяти за 3 – 4 тижні до останніх заморозків. Пересаджувати рослини у відкритий ґрунт можна тоді, коли земля добре прогріється, а ризик холодів зникне.

Для прямого висівання у ґрунт краще зачекати ще 3 – 4 тижні після останніх заморозків. Нічна температура у цей час має стабільно триматися не нижче 13 градусів.

Як зібрати удвічі більше овочів, ніж торік?

Багато городників стикаються з проблемою, коли овочі спочатку рясно плодоносять, а потім урожай різко зникає ще до кінця сезону. Уникнути цього допомагає метод послідовного висаджування – коли культури сіють у різний час, щоб збирати врожай поступово протягом усього сезону.

Є кілька способів такого вирощування: