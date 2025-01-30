Як обрати пральну машинку: покрокова інструкція для вибору оптимальної моделі

Купівля пральної машини – важливе і відповідальне рішення, адже ця техніка використовується часто, та її характеристики мають значення для комфортного та ефективного використання.

На які ключові фактори слід звернути увагу при виборі пральної машини, 24 Каналу розповіли експерти інтернет-магазину Rozetka.

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Тип пральної машини

Прально-сушильні машини: це поєднання пральної машини й сушарки в одному пристрої. Вони ідеальні для тих, хто хоче зекономити місце або не має можливості сушити білизну окремо. Однак пам'ятайте, що сушіння в таких машинах може бути менш ефективним порівняно з окремою сушильною машиною.

Напівавтомат: такі машини вимагають більше участі користувача, оскільки після прання потрібно вручну переміщати білизну для віджиму. Вони часто дешевші, але менш зручні у використанні.

Автомат: це найпопулярніший тип пральних машин. Вони мають автоматичний процес прання та віджиму, забезпечуючи зручність та ефективність. Вибір для тих, хто шукає комфорт і сучасні функції.

Комплект пральна та сушильна машина: це два окремі пристрої, що працюють разом. Вони ідеально підходять для великих сімей або тих, хто часто стикається з великими обсягами білизни.

Глибина і максимальне завантаження білизни

Пральні машини мають різну глибину та обсяги завантаження. Чим більший обсяг, тим більше білизни можна випрати за один раз. Ось основні параметри:

Глибина машини: зазвичай варіюється від 40 до 60 сантиметрів. Якщо у вас обмежений простір, обирайте компактні моделі.

Максимальне завантаження: залежить від кількості членів сім'ї та частоти прання. Зазвичай обсяг варіюється від 3 до 10 кілограмів.

Тип двигуна

Інверторний двигун: сучасний тип двигуна, який працює тихо й ефективно. Такий двигун знижує енергоспоживання і має менше механічних зношуваних частин, що робить машину більш надійною.

Колекторний двигун: більш застарілий тип, який може бути дещо гучнішим і менш енергоефективним.

Інверторний з прямим приводом: це високоякісний двигун, який безпосередньо передає рух на барабан, що забезпечує менше шуму та кращу ефективність прання.

Асинхронний двигун: має довший термін служби й менше шумить, але зазвичай дорожчий за колекторні або інверторні моделі.

Тип завантаження

З вертикальним завантаженням: ідеальні для невеликих просторів. Вони займають менше місця у глибині, але можуть бути не такими зручними для людей з обмеженою мобільністю.

З фронтальним завантаженням: це найбільш популярний тип, який дозволяє зручно завантажувати та вивантажувати білизну. Такі моделі можуть бути вбудованими або стояти окремо.

Обираючи пральну машинку, важливо уважно вивчати її характеристики / Фото Freepik

Технічні особливості

З парою: пральні машини з функцією пари допомагають зменшити складність прання та вирівняти тканини. Це також може допомогти усунути запахи й зменшити кількість бактерій.

З дисплеєм: машини з дисплеєм надають більше інформації про поточний процес прання, наприклад, час до завершення циклу або вибрані параметри.

З можливістю дозавантаження білизни: це зручна функція, що дозволяє додавати речі в процесі прання без необхідності зупиняти машину.

З баком для води: для деяких моделей характерна наявність бака для води, що дає змогу працювати в умовах обмеженого водопостачання.

LED-індикація: яскраві індикатори та кнопки допомагають краще розуміти стан машини та процес прання.

З двома барабанами: такі моделі мають два барабани для прання та віджиму, що забезпечує більшу ефективність, зокрема для прання делікатних тканин.

З розбірним баком: це дає змогу зручніше обслуговувати машину та проводити технічне обслуговування.

Клас енергоспоживання

Вибір машини з високим класом енергоспоживання дозволить зекономити на електриці:

А+++++ – найвищий клас енергоефективності, що означає дуже низьке споживання енергії.

А+++, А++, А+ – також є дуже енергоефективними варіантами.

B, C, D – менш енергоефективні, але доступніші за ціною.

Максимальна швидкість віджимання

Чим вища швидкість віджимання, тим більше води виводиться з тканин, що зменшує час сушіння:

800 – 999 об/хв – стандартна швидкість для більшості машин.

1200 – 1399 об/хв – підходить для більш ефективного віджимання.

1600 і більше об/хв – ідеально для сімей з великою кількістю прання, оскільки це забезпечує високий рівень віджимання.

Спосіб встановлення

Окрема (соло): така модель не потребує додаткового простору для вбудовування і може бути встановлена будь-де.

Вбудована: ідеально підходить для кухонь та ванних кімнат, де важливий стиль та компактність.

З можливістю установки під раковину: це компактні моделі, що дозволяють зекономити місце.

Smart функції

Bluetooth, NFC, SmartThings: підключення до смартфона дає можливість контролювати машину через додаток.

Керування через Wi-Fi: це дозволяє управляти пральною машиною віддалено, планувати цикли прання та отримувати сповіщення.

Загалом при виборі пральної машини важливо враховувати ваші потреби: обсяг прання, тип завантаження, необхідність у сушінні, енергоефективність та додаткові функції. Приділяючи увагу цим параметрам, ви зможете обрати модель, яка найбільше відповідає вашим вимогам і забезпечить надійне та ефективне прання.