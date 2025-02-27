Убережуть дім від пожежі: важливі рекомендації від електрика

Ми всі звикли до електроенергії як до чогось само собою зрозумілого. Вона супроводжує нас від моменту пробудження до вимкнення останньої лампи на ніч.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, електроенергія – це не тільки зручність, а й потенційна небезпека. Щороку чимало пожеж у всьому світі стаються через несправну електропроводку, освітлення та шнури. Які основні правила електробезпеки варто знати, щоб уникнути загроз, розповідаємо далі.

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Використовуйте правильні лампочки

При виборі лампочок важливо звертати увагу не лише на колір і яскравість, а й на потужність. Завжди використовуйте лампочки відповідної номінальної потужності для освітлювальних приладів. Якщо потужність лампочки перевищує допустиме значення, патрон може перегрітися та розплавитися, що створює ризик пожежі.

Уникайте використання подовжувачів для потужних приладів

Подовжувачі зручні, але вони не призначені для підключення потужних приладів, таких як обігрівачі, кондиціонери та плити. Надмірне навантаження може спричинити перегрів та вихід з ладу шнура, що може стати причиною пожежі.

Особливо небезпечно прокладати подовжувачі під килимами – прихований перегрів може легко спричинити займання.

Використовуйте розетки із замиканням на землю

Розетки з автоматичним вимикачем замикання на землю запобігають ураженню електричним струмом у місцях, де є волога (кухня, ванна кімната, підвал, гараж). Якщо система виявляє витік струму, вона автоматично вимикає живлення.

Важливо уважно ставитися до стану електричної системи вдома / Фото Freepik

Захистіть дітей від електрики

Маленькі діти часто вставляють предмети в електричні розетки, що може призвести до сильного удару струмом або навіть опіків. Використовуйте спеціальні пластикові накладки або розетки із захистом від втручання, які блокують доступ до електрики, коли в розетку не вставлено штепсель.

Не перевантажуйте розетки

На кухні чи в інших місцях, де використовується багато приладів, уникайте одночасного підключення декількох пристроїв, які генерують тепло (наприклад, мікрохвильова піч і тостер). Перевантаження розетки може спричинити перегрів і вихід з ладу електропроводки.

Уникайте самостійного ремонту електропроводки

Попри доступність інструкцій у мережі, електромонтажні роботи краще довіряти професіоналам. Завжди звертайтеся до кваліфікованого електрика для встановлення або ремонту електропроводки. Це гарантує дотримання норм безпеки та захистить ваш дім від потенційних ризиків.