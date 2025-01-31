8 речей, які ніколи не варто зберігати в коморі

Комора – це зручне місце для зберігання, яке може зробити вашу кухню більш функціональною та візуально привабливішою.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, однак, не всі продукти та предмети повинні знаходитися в коморі. Деякі з них можуть швидко псуватися або становити небезпеку. Які речі краще зберігати в інших місцях, розповідаємо далі.

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Свіжі фрукти та овочі

Деякі овочі та фрукти, такі як качани кукурудзи, диня та цитрусові, потребують прохолодного середовища, тому краще зберігати їх у холодильнику. Фрукти, що виділяють етилен (помідори, яблука, авокадо), можуть прискорювати псування сусідніх продуктів, тому їх варто тримати на відкритому столі. Тимчасом цибуля та часник мають різкий запах, який може проникнути в інші продукти, тому краще зберігати їх в окремій шафі.

Олії з коротким терміном зберігання

Деякі види олій, наприклад, оливкова або кунжутна, можуть швидко псуватися при кімнатній температурі. Якщо кухня тепла, краще зберігати їх у холодильнику, щоб уникнути окислення та втрати смаку.

Незапечатані мішки з борошном

Борошно легко поглинає вологу, що може спричинити розвиток цвілі. Відкриті мішки слід пересипати в герметичні контейнери й зберігати в холодильнику або прохолодному сухому місці.

Побутова хімія та мийні засоби

Засоби для чищення можуть виділяти випари, які здатні забруднити їжу. Найкраще зберігати їх у спеціально відведеному місці, наприклад, у гаражі або підсобному приміщенні, а не в коморі поруч із продуктами.

Прострочені продукти й спеції

Щоб уникнути псування їжі та небезпеки для здоров’я, варто регулярно перевіряти термін придатності продуктів та спецій. Вироби, які скоро зіпсуються, краще розміщувати на передній частині полиць, щоб вчасно їх використати.

Хліб і випічка

Хліб у коморі швидко черствіє або вкривається цвіллю. Краще зберігати його в холодильнику або морозильній камері, щоб подовжити термін придатності.

Ліки та медичні препарати

Температура та вологість у коморі можуть погано впливати на ефективність ліків. Крім того, доступність для дітей може бути небезпечною. Найкраще місце для зберігання – ящик у спальні або інший безпечний простір.

Кухонні рушники

Волога тканина в коморі може спричинити появу плісняви та комах. Краще зберігати рушники в сухому ящику або на спеціальних гачках у кухонній зоні.