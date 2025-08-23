Навіть якщо щотижня прибирати у домі, деякі деталі можуть залишатися поза увагою. Саме вони потім створюють відчуття безлад та є причиною неприємних запахів.

Які 5 місць всі забувають прибирати щотижня – повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-блогерку Ірину Зелінську.

Цікаво Жодних пакунків з пакунками: як зберігати пластикові пакети, аби не утворювався безлад

Які 5 місць всі забувають прибирати?

Щотижневе прибирання допомагає підтримувати порядок і чистоту у домі. Однак деякі речі часто залишаються поза увагою:

Домашній текстиль

Домашній текстиль накопичує неприємні запахи та піт, особливо - у спекотні дні. Тому важливо раз на тиждень обов'язково прати постільну білизну та чистити декоративні пледи й подушки.

Посудомийна машина

Більшість помилково вважає, що посудомийна всередині чиста, адже щодня миє посуд. Однак це не зовсім так. Від постійного використання фільтри засмічуються, а місцями – може застоюватися вода. Відтак, раз на тиждень слід чистити фільтри, а також запускати посудомийку порожньою. Всередину треба поставити лише ємність з оцтом.

Фасади на кухні

Фасади на кухні потребують особливої уваги, адже під час приготування їжі вони легко забруднюються. Важливо щотижня їх мити, аби жир не накопичувався. Особливо це стосується матових фасадів,

Духовка та техніка для приготування їжі

Важливо щотижня мити духовку, усі деко та інші частини техніки, яка використовується для приготування їжі. Це допомагає уникнути накопичення жиру та бруду.

Змішувачі у ванній кімнаті

Сантехніка потребує ретельного догляду. Хоча б раз на тиждень у ванній кімнаті слід ретельно чистити змішувачі та сантехніку, аби не утворювався наліт.

До слова, раніше фахівці також розповіли, як правильно чистити індукційну плиту. Важливо підбирати неабразивні засоби для миття, аби не пошкодити скляну поверхню.