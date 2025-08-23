5 мест, которые все забывают убрать раз в неделю
- Некоторые места даже во время регулярной уборки остаются без внимания. Блогерша назвала 5 самых популярных вещей, которые все забывают убрать.
- Важность регулярной уборки помогает предотвратить накопление грязи, жира и неприятных запахов.
Даже если еженедельно убирать в доме, некоторые детали могут оставаться без внимания. Именно они потом создают ощущение беспорядка и являются причиной неприятных запахов.
Какие 5 мест все забывают убирать каждую неделю – сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-блогера Ирину Зелинскую.
Какие 5 мест все забывают убирать?
Еженедельная уборка помогает поддерживать порядок и чистоту в доме. Однако некоторые вещи часто остаются без внимания:
- Домашний текстиль
Домашний текстиль накапливает неприятные запахи и пот, особенно - в жаркие дни. Поэтому важно раз в неделю обязательно стирать постельное белье и чистить декоративные пледы и подушки.
- Посудомоечная машина
Большинство ошибочно считает, что посудомоечная внутри чистая, ведь ежедневно моет посуду. Однако это не совсем так. От постоянного использования фильтры засоряются, а местами – может застаиваться вода. Поэтому, раз в неделю следует чистить фильтры, а также запускать посудомойку пустой. Внутрь надо поставить только емкость с уксусом.
- Фасады на кухне
Фасады на кухне требуют особого внимания, ведь во время приготовления пищи они легко загрязняются. Важно еженедельно их мыть, чтобы жир не накапливался. Особенно это касается матовых фасадов,
- Духовка и техника для приготовления пищи
Важно еженедельно мыть духовку, все противни и другие части техники, которая используется для приготовления пищи. Это помогает избежать накопления жира и грязи.
- Смесители в ванной комнате
Сантехника требует тщательного ухода. Хотя бы раз в неделю в ванной комнате следует тщательно чистить смесители и сантехнику, чтобы не образовывался налет.
