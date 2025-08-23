Какие 5 мест все забывают убирать каждую неделю – сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-блогера Ирину Зелинскую.

Какие 5 мест все забывают убирать?

Еженедельная уборка помогает поддерживать порядок и чистоту в доме. Однако некоторые вещи часто остаются без внимания:

Домашний текстиль

Домашний текстиль накапливает неприятные запахи и пот, особенно - в жаркие дни. Поэтому важно раз в неделю обязательно стирать постельное белье и чистить декоративные пледы и подушки.

Посудомоечная машина

Большинство ошибочно считает, что посудомоечная внутри чистая, ведь ежедневно моет посуду. Однако это не совсем так. От постоянного использования фильтры засоряются, а местами – может застаиваться вода. Поэтому, раз в неделю следует чистить фильтры, а также запускать посудомойку пустой. Внутрь надо поставить только емкость с уксусом.

Фасады на кухне

Фасады на кухне требуют особого внимания, ведь во время приготовления пищи они легко загрязняются. Важно еженедельно их мыть, чтобы жир не накапливался. Особенно это касается матовых фасадов,

Духовка и техника для приготовления пищи

Важно еженедельно мыть духовку, все противни и другие части техники, которая используется для приготовления пищи. Это помогает избежать накопления жира и грязи.

Смесители в ванной комнате

Сантехника требует тщательного ухода. Хотя бы раз в неделю в ванной комнате следует тщательно чистить смесители и сантехнику, чтобы не образовывался налет.

К слову, ранее специалисты также рассказали, как правильно чистить индукционную плиту. Важно подбирать неабразивные средства для мытья, чтобы не повредить стеклянную поверхность.