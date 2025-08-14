Зі спекою у домі всі борють за допомогою кондиціонерів та вентиляторів. Однак допомогти у цьому може й побутова техніка, яку слід вимикати з розеток.

Як виявилося, деякі прилади навіть в режимі очікування можуть підвищувати температуру в оселі. Експерти назвали топ приладів, які впливають на температуру у домі, та порадили їх вимикати з розетки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Яка техніка підвищує температуру у домі?

Експерти Green Energy UK говорять, що деяка техніка у домі може підвищувати температуру. До прикладу, духовка чи сушильна машина відразу додають кілька градусів на кухні. Ба більше, навіть у режимі очікування вони можуть впливати на мікроклімат у домі.

Так, сушильні машини та духовки – це топ приладів, які відразу підвищують температуру. Експерти радять вимикати їх з розеток, щоб мінімізувати кількість джерел тепла у приміщенні.

Також додавати кілька градусів можуть зарядні пристрої для телефонів. Вони нагрівають поверхні тумб чи столів, які утримують тепло у кімнаті.

Так само телевізори, телеприставки, програвачі, зарядні пристрої для мобільних телефонів, ігрові консолі, стереосистеми та ПК використовують невелику кількість електроенергії, коли вони підключені до мережі, але не ввімкнені, але вони можуть генерувати багато тепла,

– наголосили експерти.

Вимкнення цих приладів не лише допоможе знизити температуру у домі, а й зменшить споживання електроенергії.

