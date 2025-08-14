С жарой в доме все борются с помощью кондиционеров и вентиляторов. Однако помочь в этом может и бытовая техника, которую следует выключать из розеток.

Как оказалось, некоторые приборы даже в режиме ожидания могут повышать температуру в доме. Эксперты назвали топ приборов, которые влияют на температуру в доме, и посоветовали их выключать из розетки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Какая техника повышает температуру в доме?

Эксперты Green Energy UK говорят, что некоторая техника в доме может повышать температуру. К примеру, духовка или сушильная машина сразу добавляют несколько градусов на кухне. Более того, даже в режиме ожидания они могут влиять на микроклимат в доме.

Так, сушильные машины и духовки – это топ приборов, которые сразу повышают температуру. Эксперты советуют выключать их из розеток, чтобы минимизировать количество источников тепла в помещении.

Также добавлять несколько градусов могут зарядные устройства для телефонов. Они нагревают поверхности тумб или столов, которые удерживают тепло в комнате.

Так же телевизоры, телеприставки, проигрыватели, зарядные устройства для мобильных телефонов, игровые консоли, стереосистемы и ПК используют небольшое количество электроэнергии, когда они подключены к сети, но не включены, но они могут генерировать много тепла,

– отметили эксперты.

Отключение этих приборов не только поможет снизить температуру в доме, но и уменьшит потребление электроэнергии.

К слову, ранее специалисты рассказали, как правильно пользоваться кондиционером. Разумная и энергоэффективная эксплуатация техники позволит уменьшить расходы на свет.