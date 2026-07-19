Люди масово скуповують радянські "стінки" на OLX: дизайнери пояснили чому

Радянські меблеві "стінки", які ще донедавна масово вивозили на смітник, сьогодні переживають друге життя. Все більше людей шукають їх на сайтах оголошень за символічними цінами, а дизайнери радять не поспішати купувати нові меблі. Виявляється, стару "стінку" можна легко адаптувати до сучасного інтер'єру, якщо правильно підійти до її оновлення.

Тенденція до реставрації старих меблів набирає популярності на тлі зростання інтересу до екологічного дизайну та повторного використання якісних речей. Про це також пише House Beautiful, відзначаючи, що вінтажні меблі дедалі частіше стають центральним елементом сучасних інтер'єрів.

Чому радянські меблі знову стали популярними?

Головна причина популярності таких меблів – їхня якість. Багато радянських шаф і "стінок" виготовляли з натурального шпону або товстих меблевих плит, які значно довговічніші за чимало сучасних бюджетних аналогів.

Саме тому дизайнери все частіше радять не викидати старі меблі, а дати їм другий шанс. Після реставрації вони можуть прослужити ще багато років, а інколи виглядати навіть дорожче за нові моделі.



Радянські меблі переживають справжній бум / Фото Unsplash

Однак дизайнери попереджають: не варто перефарбувати меблеву стінку цілком, не змінюючи її конструкцію. Новий колір сам по собі не приховає масивність меблів і не зробить їх сучаснішими. Натомість фахівці рекомендують розібрати комплект на окремі модулі та використовувати їх окремо.

Так зі старої "стінки" можна отримати:

стильну ТВ-тумбу;

книжкову шафу;

сервант або вітрину;

меблі для передпокою;

приліжкові тумби;

систему зберігання для домашнього кабінету.

Такий підхід робить інтер'єр легшим і функціональнішим.

Які деталі найбільше видають "радянське" походження?

Дизайнери зазначають, що найчастіше старі меблі візуально "старять":

масивний нижній цоколь;

темний глянцевий лак;

великі декоративні ручки;

суцільні закриті фасади.

Позбутися цього ефекту допомагає заміна кількох деталей. Наприклад, встановлення високих дерев'яних або металевих ніжок візуально полегшує конструкцію, а сучасна фурнітура повністю змінює її вигляд.

Чи обов'язково фарбувати меблі?

Якщо натуральний шпон добре зберігся, дизайнери радять не поспішати його зафарбовувати. Часто достатньо очистити поверхню, акуратно відшліфувати її та покрити меблевою олією або новим шаром лаку. Природна текстура дерева сьогодні знову входить до числа головних трендів в оформленні житла.

Якщо ж меблі мають ламіноване покриття, перед фарбуванням необхідно ретельно знежирити поверхню, зашліфувати її та нанести спеціальну ґрунтовку. Це допоможе фарбі рівномірно лягти та запобігти її відшаровуванню.

Лайфхак! Щоб меблі виглядали дорожче фахівці радять встановити сучасні ручки, замінити частину дверцят відкритими полицями або ж додати LED-підсвічування.