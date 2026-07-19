Тенденция к реставрации старой мебели набирает популярность на фоне растущего интереса к экологичному дизайну и повторному использованию качественных вещей. Об этом также пишет House Beautiful, отмечая, почему винтажная мебель все чаще становится центральным элементом современных интерьеров.

Почему советская мебель снова стала популярной?

Главная причина популярности такой мебели – ее качество. Многие советские шкафы и "стенки" изготавливались из натурального шпона или толстых мебельных плит, которые значительно долговечнее многих современных бюджетных аналогов.

Именно поэтому дизайнеры все чаще советуют не выбрасывать старую мебель, а дать ей второй шанс. После реставрации она может прослужить еще много лет, а порой выглядеть даже дороже новых моделей.



Советская мебель переживает настоящий бум / Фото Unsplash

Однако дизайнеры предупреждают: не стоит перекрашивать мебельную стенку целиком, не изменяя ее конструкцию. Новый цвет сам по себе не скроет массивность мебели и не сделает ее более современной. Вместо этого специалисты рекомендуют разобрать комплект на отдельные модули и использовать их по отдельности.

Так из старой "стенки" можно получить:

стильную ТВ-тумбу;

книжный шкаф;

сервант или витрину;

мебель для прихожей;

прикроватные тумбы;

систему хранения для домашнего кабинета.

Такой подход делает интерьер более легким и функциональным.

Какие детали больше всего выдают "советское" происхождение?

Дизайнеры отмечают, что чаще всего старую мебель визуально "старит":

массивный нижний цоколь;

темный глянцевый лак;

большие декоративные ручки;

сплошные закрытые фасады.

Избавиться от этого эффекта помогает замена нескольких деталей. Например, установка высоких деревянных или металлических ножек визуально облегчает конструкцию, а современная фурнитура полностью меняет ее внешний вид.

Обязательно ли красить мебель?

Если натуральный шпон хорошо сохранился, дизайнеры советуют не спешить его закрашивать. Часто достаточно очистить поверхность, аккуратно отшлифовать ее и покрыть мебельным маслом или новым слоем лака. Естественная текстура дерева сегодня снова входит в число главных трендов в оформлении жилья.

Если же мебель имеет ламинированное покрытие, перед покраской необходимо тщательно обезжирить поверхность, отшлифовать ее и нанести специальную грунтовку. Это поможет краске равномерно лечь и предотвратить ее отслоение.

Лайфхак! Чтобы мебель выглядела дороже, специалисты советуют установить современные ручки, заменить часть дверец открытыми полками или добавить LED-подсветку.