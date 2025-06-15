3 предмети домашнього вжитку, які ви, ймовірно, миєте занадто часто

Ми всі прагнемо жити в охайному та доглянутому просторі. Але надмірне завзяття у прибиранні може завдати більше шкоди, ніж користі.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі поверхні або елементи інтер’єру потребують делікатного підходу, і надмірне очищення – як і неправильний вибір засобів – може скоротити їхній термін служби або зіпсувати зовнішній вигляд. Про три найбільш вразливі зони в домі, які часто страждають від надмірного догляду, розповідаємо далі.

Також цікаво Як надовго зберегти шторку для душу чистою: метод, що справді працює

Стільниці з натурального каменю

Мармур, кварц, мильний камінь – красиві, але делікатні матеріали. Часте використання кислотних засобів для чищення (на основі оцту, лимона або агресивної хімії) може спричинити незворотні пошкодження: утворення матових плям або шорсткої текстури.

Краще використовуйте м’яку ганчірку з мікрофібри та теплу воду для щоденного прибирання.

Для глибокого очищення обирайте спеціальні засоби без кислот і аміаку, які позначені як безпечні для каменю.

Пофарбовані шафи

Серветки та губки можуть залишити сліди, стерти фарбу або створити плями, які вже не виправити. Волога мікрофібра, хоч і здається м’якою, також може бути занадто агресивною для пофарбованих поверхонь при частому використанні.

Деякі поверхні особливо чутливі до прибирання / Фото Freepik

Щоб уникнути цього, щоденно протирайте шафи сухою м’якою ганчіркою, щоб запобігти накопиченню пилу й плям.

Якщо з’явилася засохла пляма, використайте трохи мила для посуду в теплій воді й м’яку тканину. Прибирайте легкими круговими рухами – без надмірного тиску.

Фільтри та насадки пилососа

Часте миття фільтрів або агресивне чищення насадок може пошкодити пластик, ущільнення або дрібні деталі, особливо якщо використовуються хімічні серветки, гаряча вода або абразивні губки. У деяких випадках фільтри взагалі не можна мити – і після змочування вони втрачають ефективність, або стають джерелом запахів.

Відтак дотримуйтесь інструкцій виробника. Якщо фільтр миється – обполіскуйте його простою водою та дайте повністю висохнути на повітрі.

Не повертайте вологий фільтр до пилососа – це може призвести до появи цвілі й зниження потужності.

До речі, також варто звертати увагу на те, яку техніку ви використовуєте для прибирання. Оскільки, до прикладу, є речі, які ніколи не слід чистити пароочисником.