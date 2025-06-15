Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые поверхности или элементы интерьера требуют деликатного подхода, и чрезмерная очистка – как и неправильный выбор средств – может сократить их срок службы или испортить внешний вид. О трех наиболее уязвимых зонах в доме, которые часто страдают от чрезмерного ухода, рассказываем далее.

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Столешницы из натурального камня

Мрамор, кварц, мыльный камень – красивые, но деликатные материалы. Частое использование кислотных чистящих средств (на основе уксуса, лимона или агрессивной химии) может вызвать необратимые повреждения: образование матовых пятен или шероховатой текстуры.

Лучше используйте мягкую тряпку из микрофибры и теплую воду для ежедневной уборки.

Для глубокой очистки выбирайте специальные средства без кислот и аммиака, которые обозначены как безопасные для камня.

Окрашенные шкафы

Салфетки и губки могут оставить следы, стереть краску или создать пятна, которые уже не исправить. Влажная микрофибра, хоть и кажется мягкой, также может быть слишком агрессивной для окрашенных поверхностей при частом использовании.

Некоторые поверхности особенно чувствительны к уборке / Фото Freepik

Чтобы избежать этого, ежедневно протирайте шкафы сухой мягкой тряпкой, чтобы предотвратить накопление пыли и пятен.

Если появилось засохшее пятно, используйте немного мыла для посуды в теплой воде и мягкую ткань. Убирайте легкими круговыми движениями – без чрезмерного давления.

Фильтры и насадки пылесоса

Частое мытье фильтров или агрессивная чистка насадок может повредить пластик, уплотнения или мелкие детали, особенно если используются химические салфетки, горячая вода или абразивные губки. В некоторых случаях фильтры вообще нельзя мыть – и после смачивания они теряют эффективность, или становятся источником запахов.

Поэтому следуйте инструкциям производителя. Если фильтр моется – ополаскивайте его простой водой и дайте полностью высохнуть на воздухе.

Не возвращайте влажный фильтр к пылесосу – это может привести к появлению плесени и снижению мощности.

Кстати, также стоит обращать внимание на то, какую технику вы используете для уборки. Поскольку, к примеру, есть вещи, которые никогда не следует чистить пароочистителем.