Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, есть вещи, которые кажутся почти невозможными для ухода – например, шторки для душа. Они мгновенно снова покрываются пятнами, плесенью и водяными следами, как только вы заканчиваете уборку. Как сохранить их чистыми, рассказываем далее.

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Простой лайфхак для чистоты шторки в душе

Есть неожиданно простое, но действенное решение – стирать шторку в стиральной машине.

Просто положите ее в барабан стиральной машины, добавьте небольшое количество моющего средства и немного отбеливателя. Запустите деликатный режим с прохладной водой.

В результате занавес для душа будет чистым и не потребует особых усилий для мытья каждый раз.

Кстати, к стирке можно добавить несколько старых полотенец. Они действуют как мягкая щетка, помогая удалить накопления грязи и мыльного налета с поверхности шторы.

Этот метод хорошо подходит для пластиковых, виниловых и тканевых штор, устойчивых к средствам для стирки. Если же ваша шторка ярко раскрашена или имеет узор и не является устойчивой, стоит быть осторожными – можно испортить вид ткани.

К слову, шторка для душа – не единственная сложная для очистки вещь в ванной. Почистить душевую лейку также бывает непросто, если не знать о лайфхаке с уксусом.