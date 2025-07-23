Неможливо впізнати: пара показала, як змінився інтер'єр будинку за 2 роки ремонту

Будь-який дім модна перетворити на затишний куточок, маючи бажання, час та заощадження. У результаті після ремонту будинок може змінитися до невпізнаваності.

Так, у мережі психологиня Ірина Безкоровайна поділилася, як за 2 роки разом з чоловіком змінила дім до невпізнаваності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ірини Безкоровайної в інстаграмі.

Цікаво Акцентна стеля: як перетворити старі килимки-доріжки на стильний балдахін

Як змінився дім за час ремонту?

У своєму блозі психологиня Ірина Безкоровайна розповіла, що у 2023 році разом з чоловіком вирішила придбати приватний будинок. Хоча дім був і старої побудови, але у гарному стані. Всередині було 4 кімнати, а також невеличка тераса. Подружжя підкупила величезна територія та ліс, розташований поруч.

Вже незабаром після купівлі Ірина разом з чоловіком почала облаштовувати свій куточок. Спочатку зробили усі чорнові роботи, а далі – кімната за кімнатою почали втілювати мрії у реальність.

Понад півтора року подружжя робило ремонт і навесні 2025 року заселилося у свій дім. За час ремонту будинок змінився до невпізнаваності. Ірина разом з чоловіком встановили теплу підлогу, встановили усю необхідну сантехніку, замінили підлогу, вирівняли стіни, оформили стелі тощо.

Результат настільки відрізнявся від того, що було напочатку, що деякі з користувачів навіть не повірили, що це той самий будинок.

Як змінився будинок за час ремонту: дивіться відео

У коментарях Ірина Безкоровайна зауважила, що всі витрати на купівлю будинку з ділянкою та всі ремонті роботи обійшлися подружжю близько у 28 000 доларів. Жінка зауважила, що на багатьох роботах вдалося заощадити, а деякі – майстри робили за нижчою вартістю, аніж ринкова.

Крім того, деякі меблі, до прикладу, дерев'яні полички робив своїми руками чоловік Ірини.

До слова, раніше в мережі поділилися ідеєю, як можна відреставрувати стару кухню. Жінка опублікувала покрокову інструкцію та показала кожен з етапів редизайну меблів.