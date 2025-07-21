Ідеєю стильного редизайну в мережі поділилася одна з користувачок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @diy_with_katya.

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Як зробити редизайн кухні?

Користувачка мережі вирішила відновити стару кухню у домі. Хоча меблі й були старими, деформованими та виготовленими з дешевого картону, проте це не стало на заваді до створення інтер'єру мрії.

Спершу жінка розібрала кухонні шафи, відділила дверцята та почала знімати верхнє покриття на фасадах – ламінатин. Його можна легко зняти за допомогою фена. Під ламінатином залишився товстий шар клею, тому жінка зробила фігурний шпатель та поступово почала зачищати фасади. Загалом, на зачистку всіх 16 фасадів на кухні жінка витратила близько 2 тижнів.

Після того почався другий етап – відновлення поверхні шаф. Оскільки всі дверцята увібрали вологу та деформувалися, наступні 2 тижні жінка витратила на їхнє відновлення. Допомогли надати правильну форму дверцятам струбцини, клей та шпаклівка.

Оскільки МДФ не шліфується, то після відновлення форми жінка нанесла шар ґрунту, який повністю увібрався у меблі. Після повного його висихання фасади вдалося зашліфувати, нанести другий шар ґрунту та знову зашліфувати усі поверхні. Лише після цього усі шафи жінка пофарбувала. Потім жінка придбала та встановила нову фурнітуру, замінила дно на старих шухлядах, а також відреставрувала деякі шафи.

Як змінилася кухня після реставрації: дивіться відео

Такий результат вразив мережу. Десятки користувачів відзначили роботу жінки та засипали її компліментами. Більшість зауважила, що користувачка мережі дійсно провела кропітку роботу та відновила кухню до невпізнаваності.

До слова, нещодавно 24 Канал опублікував покрокову інструкцію, як відновити старий стіл та стільці.