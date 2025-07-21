Идеей стильного редизайна в сети поделилась одна из пользовательниц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @diy_with_katya.

К теме Женщина решила добавить в краску для стен блестки: результат очаровал сеть

Как сделать редизайн кухни?

Пользовательница сети решила восстановить старую кухню в доме. Хотя мебель и была старой, деформированной и изготовленной из дешевого картона, однако это не помешало к созданию интерьера мечты.

Сначала женщина разобрала кухонные шкафы, отделила дверцы и начала снимать верхнее покрытие на фасадах – ламинатин. Его можно легко снять с помощью фена. Под ламинатином остался толстый слой клея, поэтому женщина сделала фигурный шпатель и постепенно начала зачищать фасады. В общем, на зачистку всех 16 фасадов на кухне женщина потратила около 2 недель.

После того начался второй этап – восстановления поверхности шкафов. Поскольку все дверцы впитали влагу и деформировались, следующие 2 недели женщина потратила на их восстановление. Помогли придать правильную форму дверцам струбцины, клей и шпаклевка.

Поскольку МДФ не шлифуется, то после восстановления формы женщина нанесла слой грунта, который полностью впитался в мебель. После полного его высыхания фасады удалось зашлифовать, нанести второй слой грунта и снова зашлифовать все поверхности. Только после этого все шкафы женщина покрасила. Затем женщина приобрела и установила новую фурнитуру, заменила дно на старых ящиках, а также отреставрировала некоторые шкафы.

Как изменилась кухня после реставрации: смотрите видео

Такой результат поразил сеть. Десятки пользователей отметили работу женщины и засыпали ее комплиментами. Большинство заметило, что пользовательница сети действительно провела кропотливую работу и восстановила кухню до неузнаваемости.

К слову, недавно 24 Канал опубликовал пошаговую инструкцию, как восстановить старый стол и стулья.