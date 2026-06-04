Пошкодуєте вже наступного дня: типові помилки в облаштуванні коридору, яких варто уникати

Коридор – це перше, що бачать гості, заходячи до оселі, і саме він формує початкове враження про інтер'єр. Однак саме цю зону часто оформлюють поспіхом, припускаючись помилок, які згодом псують як вигляд, так і функціональність простору.

Яких помилок слід уникати під час ремонту у коридорі – розповіли на сторінці Студії дизайну інтер'єру у тікток.

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Які помилки в облаштуванні коридору роблять люди?

Світлі фарбовані стіни – не завжди вдале рішення

Однією з поширених помилок є використання звичайної світлої фарби для стін у коридорі. Попри візуальну легкість, такі поверхні швидко брудняться та втрачають охайний вигляд. Дизайнери радять звернути увагу на більш практичні варіанти – декоративну штукатурку або панелі, які легше чистити та які краще витримують щоденний контакт.



Світлі фарбовані стіни в коридорі – не найкраще рішення / Фото Pinterest

Громіздкі меблі "з'їдають" простір

Ще одна типова помилка – вибір надто великих шаф, тумб або комодів. У невеликих коридорах це критично зменшує простір і створює відчуття тісноти. Експерти радять віддавати перевагу компактним, вбудованим або багатофункціональним меблям, які не перевантажують інтер'єр.



Великі шафи з'їдають простір / Фото Pinterest

Відсутність дзеркала – втрата функціональності

Коридор без дзеркала вважається одним із найменш практичних рішень. Дзеркальні поверхні не лише виконують утилітарну функцію, а й візуально розширюють простір, додаючи світла та глибини навіть невеликому приміщенню.



Відсутність дзеркала в коридорі / Фото Pinterest

Одне джерело світла – недостатньо

Ще одна помилка – обмеження лише центральною люстрою. Такий підхід створює нерівномірне освітлення та робить коридор темнішим. Фахівці радять комбінувати кілька типів світла: основне, додаткове та декоративне. Це дозволяє зробити простір більш затишним і функціональним.

Як зробити коридор комфортним?

Дизайнери наголошують: коридор має бути не лише красивим, а й практичним. Вдале поєднання матеріалів, освітлення та меблів дозволяє уникнути типових помилок і створити простір, який буде зручним у щоденному використанні та приємним для першого враження гостей.