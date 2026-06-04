Каких ошибок следует избегать во время ремонта в коридоре – рассказали на странице Студии дизайна интерьера в тикток.

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Какие ошибки в обустройстве коридора делают люди?

Светлые крашеные стены – не всегда удачное решение

Одной из распространенных ошибок является использование обычной светлой краски для стен в коридоре. Несмотря на визуальную легкость, такие поверхности быстро пачкаются и теряют опрятный вид. Дизайнеры советуют обратить внимание на более практичные варианты – декоративную штукатурку или панели, которые легче чистить и которые лучше выдерживают ежедневный контакт.



Светлые крашеные стены в коридоре – не лучшее решение / Фото Pinterest

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Громоздкая мебель "съедает" пространство

Еще одна типичная ошибка – выбор слишком больших шкафов, тумб или комодов. В небольших коридорах это критически уменьшает пространство и создает ощущение тесноты. Эксперты советуют отдавать предпочтение компактной, встроенной или многофункциональной мебели, которая не перегружает интерьер.



Большие шкафы с'съедают пространство / Фото Pinterest

Отсутствие зеркала – потеря функциональности

Коридор без зеркала считается одним из наименее практичных решений. Зеркальные поверхности не только выполняют утилитарную функцию, но и визуально расширяют пространство, добавляя света и глубины даже небольшому помещению.



Отсутствие зеркала в коридоре / Фото Pinterest

Один источник света – недостаточно

Еще одна ошибка – ограничение только центральной люстрой. Такой подход создает неравномерное освещение и делает коридор темнее. Специалисты советуют комбинировать несколько типов света: основной, дополнительный и декоративный. Это позволяет сделать пространство более уютным и функциональным.

Как сделать коридор комфортным?

Дизайнеры отмечают: коридор должен быть не только красивым, но и практичным. Удачное сочетание материалов, освещения и мебели позволяет избежать типичных ошибок и создать пространство, которое будет удобным в ежедневном использовании и приятным для первого впечатления гостей.