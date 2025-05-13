Мінімум витрат для трендової кухні: мережу вразив неймовірний ремонт

Багато хто вважає, що нову кухню можна отримати лише у випадку купівлі нових меблів. Однак оновити інтер'єр до невпізнаваності можна і своїми руками.

Як перетворити стару кухню на трендові своїми руками – повідомляє 24 Канал з посиланням на @amyreynoldshome.

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Трендова кухня своїми руками

Мережу вразив фантастичний ремонт кухні. Так користувачка мережі вирішила перетворити старі меблі на трендові завдяки всього двом елементам – фарбі та самоклейній плівці.

Так, спочатку поверхню старих шаф жінка зашліфувала, а після – пофарбувала у трендовий колір зеленої шавлії. Стільницю вдалося оновити завдяки самоклейній плівці, що імітує мармур.

Щоб кухня мала завершений вигляд, жінка також вирішила пофарбувати плитку у білий колір.

Фантастичний ремонт на кухні своїми руками: дивіться відео

До слова, у нещодавньому інтерв'ю для 24 Каналу дівчина Надія розповіла, як дійсно відбувається фарбування плитки. Чи реально це зробити за день – читайте в ексклюзивному матеріалі.