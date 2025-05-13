Как превратить старую кухню в трендовую своими руками – сообщает 24 Канал со ссылкой на @amyreynoldshome.

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Трендовая кухня своими руками

Сеть поразил фантастический ремонт кухни. Так пользовательница сети решила превратить старую мебель в трендовую благодаря всего двум элементам – краске и самоклеящейся пленке.

Так, сначала поверхность старых шкафов женщина зашлифовала, а после – покрасила в трендовый цвет зеленого шалфея. Столешницу удалось обновить благодаря самоклеящейся пленке, имитирующей мрамор.

Чтобы кухня имела завершенный вид, женщина также решила покрасить плитку в белый цвет.

Фантастический ремонт на кухне своими руками: смотрите видео

К слову, в недавнем интервью для 24 Канала девушка Надежда рассказала, как действительно происходит покраска плитки. Реально ли это сделать за день – читайте в эксклюзивном материале.