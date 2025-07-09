Кухня з Pinterest своїми руками: жінка вразила мережу неймовірним ремонтом

Жінка вирішила оновити стару кухню в орендованій квартирі та змінила її до невпізнаваності. При цьому оновлення інтер'єру вдалося зробити без серйозних вкладень.

Який вигляд кухня мала до ремонту та як жінка її змінила своїми руками – повідомляє 24 Канал з посиланням на @zatyshno_julia.

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Ремонт на кухні своїми руками

Користувачка мережі розповіла, що кухня на орендованій квартирі потребувала ремонту, тому вона домовилася з власницею про оновлення. Спершу жінка все вимила, а після – відкрутила стару панель на стіні.

Оскільки стіни вирішили просто фарбувати у білий колір, то жінка вирішила додати текстури за допомогою шпаклівки. Так, вона зробила на стінах арки та пофарбувала їх у сірий відтінок, що додало легкого контрасту.

Також користувачка мережі вирішила оновити вигляд батарей, тому пофарбувала їх білою акриловою емаллю.

Кухня в процесі ремонту: дивіться відео

Головним доповнення кухні стали оновлені стільці, штори та декор. Саме вони зробили кімнату стильною та затишною.

Кухня до та після ремонту: дивіться відео

Раніше у мережі показали, як зі старих коліс можна зробити дитячий майданчик. Так, чоловік зробив з коліс басейн та пісочницю.