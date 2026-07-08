Чому не можна ставити мийку поруч із плитою: експерти назвали ідеальну відстань

Правильне розташування мийки та варильної поверхні впливає не лише на зручність, а й на безпеку під час приготування їжі. Дизайнери радять залишати між ними достатньо робочого простору, щоб уникнути незручностей і зробити кухню максимально функціональною.

Яка ідеальна відстань між мийкою та варильною поверхнею – поділилися експерти видання LoveDeco.

Чому розташування мийки та плити має значення?

Мийка та варильна поверхня є двома найважливішими зонами на кухні. Саме між ними господарі найчастіше переміщуються під час приготування страв: миють продукти, нарізають їх, а потім одразу відправляють на плиту. Фахівці наголошують, що саме тому ці елементи мають бути розташовані логічно.

У сучасному дизайні кухонь для цього використовують принцип "робочого трикутника", який об'єднує мийку, плиту та холодильник. Така схема дозволяє скоротити зайві рухи й зробити процес приготування їжі більш комфортним.

Яка відстань вважається оптимальною?

Єдиного обов'язкового стандарту не існує, однак експерти рекомендують залишати між мийкою та варильною поверхнею щонайменше 40 – 50 сантиметрів. Менший проміжок може зробити роботу на кухні незручною та збільшити ризик потрапляння бризок води на гарячу поверхню. Найкомфортнішою вважається відстань від 60 до 90 сантиметрів.

Саме такий простір забезпечує достатньо місця для підготовки продуктів, нарізання та інших кулінарних процесів. У великих кухнях цей проміжок може становити 100 – 120 сантиметрів, однак надто велика відстань також має свої недоліки. У такому разі доводиться частіше переміщатися між робочими зонами, що робить процес приготування менш ефективним.



Якою має бути відстань між мийкою та плитою / Фото Unsplash

Чому важливо дотримуватися рекомендованої відстані?

Правильно організований простір між мийкою та плитою має одразу кілька переваг:

Безпека. Вода не потрапляє безпосередньо на гарячі конфорки чи варильну поверхню, що знижує ризик нещасних випадків.

Вода не потрапляє безпосередньо на гарячі конфорки чи варильну поверхню, що знижує ризик нещасних випадків. Ергономіка. Усі необхідні дії виконуються без зайвих рухів і незручностей.

Усі необхідні дії виконуються без зайвих рухів і незручностей. Ефективність. Оптимальне розташування скорочує час на приготування їжі.

Комфорт. Достатній робочий простір дозволяє зручно готувати навіть кілька страв одночасно.

Фахівці радять ще на етапі проєктування кухні продумати розташування основних робочих зон. Якщо між мийкою та плитою залишити приблизно 60 – 90 сантиметрів стільниці, цього буде достатньо для більшості щоденних завдань. Такий підхід не лише зробить кухню більш функціональною, а й допоможе підвищити безпеку та комфорт під час щоденного користування.