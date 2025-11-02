Здавалося геніальним, а виявилося маячнею: українці поділилися ідеями ремонту, про які жалкують

Ремонт квартири – захопливий і водночас складний процес. У погоні за сучасними трендами ми часто робимо вибір, про який згодом шкодуємо: чи то надмірно яскраві матеріали, чи то нестійкі модні рішення. Не менше помилок трапляється, коли намагаємося сильно заощадити – дешевші матеріали часто обертаються додатковими витратами і незручностями.

Пост Дарини Юшкової у Threads за тиждень зібрав сотні коментарів. Дівчина поцікавилася в інших користувачів, що під час ремонту їм видавалося гарною ідеєю, але згодом виявилося повною маячнею, передає 24 Канал.

Про які ремонтні рішення шкодують українці?

Дарина під ніком march.hare.13 розповіла, що шкодує про три речі: теплу підлогу у ванній, тропічний душ і фарбовані стіни на кухні замість панелей чи плитки.

Інші користувачі не розділили песимізму дівчини. Більшість стверджує, що тепла підлога у ванній – чудова ідея. Втім, Дарина відповіла, що у її ванній й так тепло, тому особлива підлога виявилася непотрібною. "Для мене це було марною тратою коштів", – заявила вона.

Також Дарина шкодує про тропічний душ: "Я не люблю, коли вода тече в очі та ніс під час купання, тому в мене тропічний душ тепер просто як елемент декору. Це на любителя".

Чимало користувачів скаржаться на чорні змішувачі. Кажуть, ті мають вишуканий вигляд і дорого коштують, але з часом ці переваги зникають.

Фарба сколюється і стирається, досить помітно. Змішувачі геть не бюджетні. На чорному дуже видно плями від води, сильно видно вапняний наліт. Якщо вода жорстка, то взагалі капець буде. А так, в інтер'єрі виглядають то гарно,

– ділиться olena.rykova.

До обговорення долучилася і студія з дизайну інтер'єру abramovy.studio. Експерти дали цінну пораду. Якщо у будинку встановлена система очищення всієї води (не лише питної), то у ванній можна обирати чорну сантехніку. Водночас змішувач варто брати з PVD-покриттям, а не просто пофарбований. Звичайна фарба може з часом злізти або подряпатись, адже це лише порошкове покриття, а не гальванічне, як у хромованих виробів. Гальваніка має товщий шар і служить до 20 років. Якісне PVD-покриття теж надійніше за фарбу.

Тим часом користувачка під ніком beebee_boo невдалими ремонтними рішеннями називає паркетну дошку, душ з термостатом в парі з газовим котлом, рекуператор повітря, саморобні полички і круглий обідній стіл.

На душ з термостатом у парі з газовим котлом жалілися й інші.

Виявляється, це заборонено інструкцією. Нам чомусь про це ніхто ні на якому етапі не сказав. За півтора роки зламався і котел і термостат. Для котла шкідливо, коли ви домішуєте холодну воду. Виходить, що термостат намагається збалансувати гарячу воду від котла, а котел у відповідь гріє воду дедалі сильніше. І якщо котел нам полагодили за 1,5 тисячі, то душову систему довелося міняти повністю (16 тисяч на вітер). І гарантія не покрила ремонт термостату, бо порушили умови експлуатації,

– розповіла свою історію користувачка beebee_boo.

Круглий обідній стіл – не найкращий варіант для маленьких кухонь. Він займає багато простору.

Дешева паркетна дошка дуже вразлива до води, м'яка і дряпається від будь якого доторку.

Також даремною витратою для beebee_boo виявився рекуператор повітря.

Від нього майже немає толку. Приплив свіжого повітря майже нульовий. Ну померти від задухи не дасть, напевно, але різниці майже немає. При цьому взимку по стіні тягне холодне повітря. У чоловіка був робочий стіл під рекуператором, і там сидіти було неможливо. При цьому ціна майже як кондиціонер. Я в результаті все одно або відкриваю вікно, або користуюсь кондиціонером з функцією провітрювання,

– поділилася досвідом жінка.

Користувачка під white_wine_wave каже, що її найгіршою ідею було зробити ремонт в орендованій квартирі, з якої через півроку вона з'їхала. Дівчина розповіла, що пофарбувала стіни і наклеїла шпалери у зйомному помешканні.

Ремонт, який виявився марною витратою часу / Фото white_wine_wave

Пані Вероніка з ніком v_nikuca каже, що 15 років тому вона вважала чудовою ідею зробити арку між кухнею і єдиною кімнатою. Втім, очікування не виправдалися. Окрім запахів, з'явився страх щодо газового котла.

Ольга Мельник тим часом скаржиться на:

єдине джерело світла на усю кімнату посеред стелі – це, за її словами, дуже не затишно;

– це, за її словами, дуже не затишно; шафу-купе на всю стіну . Її купували, щоб зберігати не тільки одяг, а й інші дрібниці. "Тепер весь хлам, який лінь складати, або який не має свого місця, лежить на ліжку, постійно треба тягти стілець з кухні, щоб дістати до верхніх полиць, до деяких просто неможливо дістати і на стільці", – ділиться жінка.

. Її купували, щоб зберігати не тільки одяг, а й інші дрібниці. "Тепер весь хлам, який лінь складати, або який не має свого місця, лежить на ліжку, постійно треба тягти стілець з кухні, щоб дістати до верхніх полиць, до деяких просто неможливо дістати і на стільці", – ділиться жінка. відкриті полички у ванній для рушників і всього іншого банного дріб'язку – дуже падає пил, краще були б дверцята;

для рушників і всього іншого банного дріб'язку – дуже падає пил, краще були б дверцята; відсутність місця для посудомийки і сушильної машини: "Тоді був обмежений бюджет, але зараз я б залюбки купила", – каже Ольга.

духовка і газова плита стандартного розміру у маленькій кухні: "Ніколи не колистувалась чотирма комфорками одночасно і духовка не потрібна така велика", – пояснює жінка.

Користувачка dama_z_veslom шкодує про навісні шафи над ліжком. Під час атак є страх, що вони впадуть на голову. Та й користь від такого рішення, каже жінка, виявилася мінімальною.

Навісні шафи над ліжком подобаються не всім / Фото dama_z_veslom

На які ще рішення під час ремонту скаржаться українці?

"Поставили кухню, за якою розмістилися лічильники на воду. Їх видно, а от зняти для повірки можна лише якщо столешню з каменю порізати";

"Темна кухня венге і темна плитка на кухні, де видно кожну крихту";

"Білі фарбовані стіни та білий фактурний ламінат, але найбільший біль – підлога у ванній світла галька з білою затиркою".

"Кам'яна раковина яку боїшся мити. Біла столешня в кухні – не все відітреш, навіть одразу. Квадратні ручки на дверцятах, об які набито не один синець. Підйомники на антресолях – вириває руки. Натяжна стеля – витяжка її всмоктує, куховарити лише відкривши вікно, і взимку теж. Змішувач в душовій по середині довгої стіни, зайняло купу місця і постійно вимикаєш з ліктя".

"Світло з індикатором руху в коридорі/ кухні/ санвузлах, я знала щоночі коли кішка проголодалася, знудилася, або захотіла в туалет".

Як оновити інтер'єр без ремонту?

Хороший інтер'єр – це не лише меблі чи колір стін, а кожна деталь, фактура та матеріал. Змінити базове оздоблення складно, але сучасні дизайнери пропонують прості способи освіжити простір без ремонту: