Найпоширеніша помилка під час ремонту сантехніки своїми руками: як її уникнути

Багато власників осель прагнуть самостійно розв'язувати побутові проблеми, зокрема пов’язані із сантехнікою. І хоча капітальні роботи – такі як ремонт ванної кімнати чи заміна електропроводки – краще довірити професіоналам, дрібні завдання на кшталт прочищення раковини або ремонту унітаза дійсно можна виконати самотужки.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть у найпростіших проєктах можна припуститися помилок. Якою є одна з найпоширеніших серед них, за словами експертів, розповідаємо далі.

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Найпоширеніша помилка при ремонті сантехніки

Як кажуть сантехніки, однією з найбільш частих помилок є ігнорування встановлення P-подібного сифона, що є ключовим елементом системи водовідведення.

Як пояснюють фахівців, він утворює гідрозатвор, який запобігає проникненню каналізаційних газів у житлове приміщення. І саме відсутність цього простого компонента найчастіше спричиняє появі неприємного запаху з раковин або унітазів.

Водночас, попри свою важливість, цей елемент часто забувають встановити або встановлюють неправильно, особливо в старих будинках або в умовах обмеженого простору.

Тим часом придбати універсальний сифон, який підійде навіть для складної конфігурації труб, зовсім не складно – багато моделей, зокрема з гнучкими розтяжками, легко знайти в інтернеті чи спеціалізованих магазинах.

Ознаки проблем із сифоном

Перший тривожний сигнал – це запах. Якщо у ванній чи кухні відчувається неприємний аромат, який не зникає навіть після прибирання, це може свідчити про проблеми з P-подібним сифоном. У дев’яти випадках із десяти джерелом запаху є саме відсутність або неправильне встановлення гідрозатвора.

Окрім запаху, відсутність сифона може призвести до поширення мікробів і бактерій, які осідають на поверхнях у вигляді слизу чи плісняви. Така ситуація не лише неприємна, а й становить загрозу для здоров’я.

Як замінити сифон: дивіться відео

Як правильно встановити P-подібний сифон

Якщо ви вирішили взятися за справу самостійно, дотримуйтеся кількох базових кроків:

Вимкніть подачу води.

Зніміть старий сифон або залишки труб.

За потреби обріжте труби труборізом або ножівкою.

Установіть новий сифон, з'єднавши його з іншими елементами труби.

Затягніть з’єднання вручну або за допомогою ключа, не перестарайтеся з силою.

Перевірте герметичність системи після монтажу.

Якщо ви не впевнені у своїх силах – краще зверніться до фахівця.

Коли варто покликати професіонала

Попри те, що встановлення сифона – відносно нескладне завдання, є випадки, коли втручання фахівця необхідне. Смердючі стоки, переповнений унітаз, тріщини в трубах чи протікання – це ті ситуації, які краще не виправляти самостійно без належного досвіду.

У будь-якому разі, перш ніж починати сантехнічні роботи, важливо розуміти основні принципи функціонування вашої системи. Це допоможе уникнути помилок, заощадити час і гроші – і, що найважливіше, забезпечити комфорт і безпеку у власному домі.

До слова, щоб якомога рідше стикатися з ремонтом сантехніки, важливо відмовитися від шкідливих звичок, що поступово її руйнують.