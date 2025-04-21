Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, попри численні переваги, ламінат має один суттєвий недолік – чутливість до вологи. Навіть незначне зволоження може призвести до розбухання дощок, що зіпсує зовнішній вигляд і функціональність підлоги. Чи можна у такому випадку його легко замінити самотужки, розповідаємо далі.

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Як волога впливає на ламінат

Основу ламінатної дошки складає ДВП (деревоволокниста плита), покрита захисним шаром смоли. Якщо волога потрапляє до внутрішніх шарів, дошки починають вбирати її та розширюватися. Це може статися з кількох причин:

підвищена вологість повітря в приміщенні;

пролита рідина, яку не витерли вчасно;

надмірне або неправильне вологе прибирання.

Наслідками стають видимі пошкодження: деформація, підняття країв, тріщини, розшарування або характерне здуття.

Чому заміна – краще рішення, ніж ремонт

Хоча інтернет рясніє порадами про сушіння ламінату феном, обігрівачем чи осушувачем повітря, варто розуміти: якщо дошки вже розбухли – процес є незворотним. Волога руйнує структуру ДВП, і навіть якщо поверхня підсохне, внутрішні шари можуть псуватися далі.

Ламінат не бажано лагодити самотужки / Фото Freepik

Відтак, якщо ламінат пошкоджено, найкраще буде його замінити. Хоча це може бути складно, якщо пошкодження не на краю кімнати, щоб замінити окрему дошку, або якщо у вас немає запасних дощок з тієї ж партії, лише таке рішення гарантуватиме відсутність подальших проблем.

Профілактика: як уникнути проблем із ламінатом

Єдине ефективне рішення – не допустити надмірного зволоження. Для цього:

Негайно витирайте розлиту воду. Час має значення: вже через 4 години після контакту з водою може початися набухання.

Уникайте пароочисників та вологих швабр. Надмірна волога проникає в щілини й поступово руйнує підлогу.

Контролюйте вологість у приміщенні. У регіонах із підвищеною вологістю варто використовувати осушувач повітря.

Очищайте підлогу лише злегка вологою ганчіркою або спеціальними засобами для ламінату.

До слова, ламінат може прослужити від 15 до 30 років, якщо за покриттям правильно доглядати та уникати 4 речей, які вбивають його.