Просто не впізнати: пара зробила фантастичний ремонт у старій глиняній хатині

Зробити ремонт у старому будинку не так складно, якщо мати бажання, фінанси та вільний час. Так, подружжя до невпізнаваності оновило стару глиняну хатину.

Результат ремонту своїми руками пара показала у мережі. Як змінився інтер'єр дому – розповідає 24 Канал з посиланням на блогерку @na_rancho.

Дивіться також Банку з-під компоту можна перетворити на вишукану вазу: ідея домашнього декору

Ремонт своїми руками

Блогерка у мережі створила сторінку, на якій ділиться подробицями ремонту та відновлення старої глиняної хатини. Так, подружжя придбало будинок у плачевному стані: на стінах виднілися величезні тріщини, підлога зносилася, а вікна потребували заміни.

Будинок до ремонту: дивіться відео

В іншому відео жінка показала частину кухні, а також поділилася, що в одному місці протікав дах. Втім, цю проблему легко вдалося вирішити.

До ремонту у домі протікав дах: дивіться відео

Подружжя почало поступово відновлювати будинок. Спочатку замінили вікна та відремонтували підлогу. Потім пофарбували стіни та позбулися тріщин на стінах.

Нові меблі, декор та техніка зробили простір затишним та сучасним. Так, після клопіткої праці подружжя стара глиняна хатина змінилася до невпізнаваності.

Глиняна хатина після ремонту: дивіться відео

@na_rancho Стара глиняна хата недалевід міста. Тут ми зараз живемо. Село це нова любов ♬ original sound - ⱼₐcₒb

До слова, користувачі мережі також зачаровані побаченим. У коментарях вони залишають позитивні коментарі та зауважують, що відновлення таких старих будинків відроджує українські традиції та культуру.