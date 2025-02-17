Результат ремонта своими руками пара показала в сети. Как изменился интерьер дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера @na_rancho.

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Ремонт своими руками

Блогер в сети создала страницу, на которой делится подробностями ремонта и восстановления старого глиняного дома. Так, супруги приобрели жилье в плачевном состоянии: на стенах виднелись огромные трещины, пол износился, а окна нуждались в замене.

Дом до ремонта: смотрите видео

В другом видео женщина показала часть кухни, а также поделилась, что в одном месте протекала крыша. Впрочем, эту проблему легко удалось решить.

До ремонта в доме протекала крыша: смотрите видео

Супруги начали постепенно восстанавливать дом. Сначала заменили окна и отремонтировали пол. Затем покрасили стены и избавились от трещин на стенах.

Новая мебель, декор и техника сделали пространство уютным и современным. Так, после кропотливого труда супругов старый дом из глины изменилась до неузнаваемости.

Дом из глины после ремонта: смотрите видео

К слову, пользователи сети также очарованы увиденным. В комментариях они оставляют положительные комментарии и отмечают, что восстановление таких старых домов возрождает украинские традиции и культуру.